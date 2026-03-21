Έλον Μασκ: Κρίθηκε ένοχος για παραπλάνηση μετόχων του Twitter

Ένοχο για παραπλάνηση των μετόχων του Twitter, έκρινε ομοσπονδιακό δικαστήριο στις ΗΠΑ τον Έλον Μασκ κατά τη διάρκεια της εξαγοράς ύψους 44 δισ. δολαρίων το 2022.

Ειδικότερα, το δικαστήριο αποφάσισε ότι υποβάθμισε σκόπιμα τους μετόχους καθώς προσπαθούσε να επαναδιαπραγματευτεί ή να καθυστερήσει τη συμφωνία.

Οι ένορκοι έκριναν ότι δύο δηλώσεις του Μασκ λίγο μετά τη συμφωνία εξαγοράς του Twitter ήταν παραπλανητικές και συνέβαλαν στην πτώση της μετοχής της εταιρείας.

Ο Μασκ είχε καταθέσει προσφορά για την αγορά του Twitter τον Απρίλιο του 2022, μετά από λίγο όμως έθεσε υπό αμσφισβήτηση το επίπεδο των bots, των spam και των ψεύτικων λογαριασμών στην πλατφόρμα της εταιρείας. Ένα μήνα μετά ο Μασκ ανέφερε σε ένα tweet του ότι θα αναστείλει προσωρινά τη συναλλαγή μέχρι ο Διευθύνων Σύμβουλος του Twitter να αποδείξει ότι τα επίπεδα μη αυθεντικών λογαριασμών ήταν περίπου το 5%, όπως είχε αναφερθεί στις καταθέσεις της εταιρείας προς την αμερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC).

