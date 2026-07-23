Ο Τζόναθαν Άντερσον έδωσε περισσότερες πληροφορίες για τη Pre-Fall 2027 στλλογή του.

Ο οίκος Dior θα παρουσιάσει τη συλλογή του, Pre-Fall, στο Trinity College του Δουβλίνου στις 4 Δεκεμβρίου, με το show αυτό να σηματοδοτεί και την πρώτη επίδειξη του οίκου στην Ιρλανδία και ένα σημαντικό ορόσημο για τον Τζόναθαν Άντερσον, ο οποίος έχει ρίζες ως Βορειοιρλανδός.



Όπως αναφέρεται στο WWD, σύμφωνα με τον οίκο Dior η επίδειξη θα πραγματοποιηθεί στην Παλιά Βιβλιοθήκη του πανεπιστημίου, ένα αριστοκρατικό κτίριο του 18ου αιώνα που στεγάζει ένα ακαδημαϊκό και πολιτιστικό ίδρυμα παγκόσμιας κλάσης.

Dior: H pre- fall επίδειξη του Τζόναθαν Άντερσον θα παρουσιαστεί στο Δουβλίνο, σε ένα αριστοκρατικό κτίριο του 18ου αιώνα



Και ενώ μέχρι στιγμής έχουν αποκαλυφθεί λίγες λεπτομέρειες για την ίδια τη συλλογή, η ανακοίνωση έχει ήδη ενθουσιάσει τους θαυμαστές. Η ανάρτηση στα social media περιλαμβάνει μια απεικόνιση ενός τετράφυλλου τριφυλλιού και μιας πασχαλίτσας, δύο σύμβολα που ο Άντερσον έχει συμπεριλάβει συχνά στις συλλογές του για τον οίκο μέχρι στιγμής, και ένα απόσπασμα από την Κάρμελ Σνόου, η οποία παρακολούθησε την πρώτη συλλογή του Christian Dior το 1947 και είπε: «Είναι μια μεγάλη επανάσταση, αγαπητέ Κρίστιαν. Τα φορέματά σου έχουν μια τόσο νέα εμφάνιση».





Αξίζει επίσης να πούμε πως, ο τζόναθαν Άντερσον στην ανακοίνωσή του, τόνισε πως το show στο Trinity College του Δουβλίνου αποτελούσε ένα όνειρο που έγινε τώρα πραγματικότητα και υπονόησε πως, η επιστροφή στο Δουβλίνο είναι μια βαθιά προσωπική εμπειρία.



Έχοντας παρουσιάσει συλλογές για τον Dior σε πόλεις όπως το Παρίσι και το Λος Άντζελες , η δημιουργικότητα του Τζόναθαν Άντερσον δεν γνωρίζει όρια. Καταφέρνει να ενώνει με τέτοια μαεστρία, μόδα, τέχνη, πολιτισμό και κληρονομιά, όπως κανένας άλλος και, τώρα, μένει να δούμε όσα θα παρουσιάσει στο Δουβλίνο.

