«Viktor&Rolf: Spectrum»: Η πρώτη μεγάλη έκθεση του οίκου έρχεται στην Ιταλία

Υφάσματα σαν να λέμε ακουαρέλα, πασαρέλα σαν να λέμε… λευκός καμβάς και ένας οίκος μόδας σαν να λέμε ανοιχτό πεδίο τέχνης.

Από τις 25 Σεπτεμβρίου έως τις 22 Νοεμβρίου 2026, η γκαλερί του εμβληματικού 10 Corso Como στο Μιλάνο θα φιλοξενήσει την έκθεση «Viktor&Rolf:Spectrum», την πρώτη ατομική έκθεση στην Ιταλία αφιερωμένη στο διάσημο σχεδιαστικό δίδυμο Viktor Horsting και Rolf Snoeren.

Η διοργάνωση πραγματοποιείται με αφορμή την 35η επέτειο του ιστορικού concept store και αποτελεί μία από τις σημαντικότερες πολιτιστικές εκδηλώσεις της φετινής Milan Fashion Week, επιβεβαιώνοντας τον διαχρονικό ρόλο του 10 Corso Como ως σημείου συνάντησης της μόδας, της τέχνης και του design.

Σχεδιασμένη αποκλειστικά για τον εκθεσιακό χώρο της γκαλερί, η έκθεση θα λειτουργεί ως μία ενιαία εικαστική εγκατάσταση που παρουσιάζει είκοσι δημιουργίες υψηλής ραπτικής από περισσότερα από τριάντα χρόνια δημιουργικής πορείας του οίκου. Αντί να ακολουθεί μια αυστηρή χρονολογική αφήγηση, το «Spectrum» οργανώνεται γύρω από τις έννοιες της αντανάκλασης, της συμμετρίας και της δυαδικότητας, στοιχεία που χαρακτηρίζουν διαχρονικά τη δημιουργική ταυτότητα των Viktor&Rolf.

10 Corso Como in Milan will host "Viktor&Rolf. Spectrum," the first Italian exhibition dedicated to the Dutch design duo, from September 25 to November 2... Read more! https://t.co/6nHtpsQ34M — FashionUnited (@FashionUnited) July 15, 2026

Τα ενδύματα, όπως αναφέρεται στα ξένα Μέσαμ, θα παρουσιάζονται σε ζεύγη, κάτι που δεν μας κάνει εντύπωση αν σκεφτούμε την πρόσφατη επίδειξη μόδας του οίκου, δημιουργώντας έναν εικαστικό διάλογο ανάμεσα σε διαφορετικές συλλογές και εποχές, αποκαλύπτοντας την εξέλιξη αλλά και τη συνέπεια της σχεδιαστικής τους φιλοσοφίας.

Την επιμέλεια της έκθεσης υπογράφει ο Alessio de Navasques, καθηγητής Αρχείων Μόδας στο Πανεπιστήμιο Sapienza της Ρώμης, ενώ η αρχιτεκτονική της παρουσίασης σχεδιάστηκε σε στενή συνεργασία με τον ίδιο τον οίκο, μετατρέποντας τον χώρο σε ένα καθηλωτικό περιβάλλον όπου η μόδα αντιμετωπίζεται ως καλλιτεχνική εμπειρία.

Τι θα ανακαλύψει ο επισκέπτης στην έκθεση Viktor&Rolf: «Spectrum»

Οι είκοσι couture δημιουργίες που παρουσιάζονται στην έκθεση καλύπτουν περισσότερες από τρεις δεκαετίες σχεδιαστικής αναζήτησης και αναδεικνύουν τη μοναδική ικανότητά τους να μετατρέπουν την υψηλή ραπτική σε μέσο αφήγησης. Κάθε δημιουργία λειτουργεί ως ένα αυτόνομο έργο τέχνης, ενώ παράλληλα συνομιλεί με ένα δεύτερο ένδυμα μέσα από κοινές φόρμες, αντιθέσεις ή διαφορετικές ερμηνείες της ίδιας ιδέας.

Η έκθεση δεν περιορίζεται στην αισθητική των ενδυμάτων, προσκαλεί όμως τον επισκέπτη να εξερευνήσει τον τρόπο με τον οποίο οι δύο δημιουργοί αντιμετωπίζουν τη μόδα ως πεδίο πειραματισμού, όπου η γλυπτική, η αρχιτεκτονική, το θέατρο και η εννοιολογική τέχνη συνυπάρχουν.

Όταν η μόδα συναντά τη σύγχρονη τέχνη

Οι Viktor Horsting και Rolf Snoeren γνωρίστηκαν στις σπουδές τους στην Ακαδημία Τέχνης και Design του Arnhem στην Ολλανδία, όπου ανέπτυξαν από πολύ νωρίς μια κοινή δημιουργική γλώσσα. Το ‘93 ίδρυσαν στο Παρίσι τον οίκο παρουσιάζοντας από την αρχή μια διαφορετική προσέγγιση στην υψηλή ραπτική, στην οποία η έννοια της performance είχε εξίσου σημαντικό ρόλο με το ίδιο το ένδυμα.

Σε αντίθεση με τη συμβατική αντίληψη της μόδας, οι συλλογές τους λειτουργούν ως ολοκληρωμένες καλλιτεχνικές αφηγήσεις. Μάλλιστα, κάθε επίδειξή τους αποτελεί μια σκηνοθετημένη εμπειρία, όπου η ειρωνεία, το χιούμορ, ο σουρεαλισμός και η θεατρικότητα συνδυάζονται με την άψογη τεχνική της haute couture.

Στη διάρκεια της πορείας τους έχουν παρουσιάσει συλλογές που θεωρούνται πλέον ιστορικές, όπως η «Russian Doll», όπου όλα τα looks τοποθετούνταν διαδοχικά επάνω στο ίδιο μοντέλο, αλλά και η «Fashion Statements», με τα χαρακτηριστικά φορέματα από τούλι που έφεραν έντονα κοινωνικά και σατιρικά μηνύματα. Οι δημιουργίες τους έχουν εκτεθεί κατά καιρούς σε κορυφαία μουσεία παγκοσμίως, μεταξύ των οποίων το Metropolitan Museum of Art στη Νέα Υόρκη, το Victoria and Albert Museum στο Λονδίνο και το Kyoto Costume Institute στην Ιαπωνία.

Η διοργάνωση του «Viktor&Rolf. Spectrum» αποτελεί προάγγελο της μεγάλης αναδρομικής έκθεσης που θα παρουσιαστεί το 2027 στο Musée des Arts Décoratifs στο Παρίσι και θα περιλαμβάνει περισσότερες από εκατό δημιουργίες του οίκου.