H νέα συλλογή OTW by Vans Χ UNDERCOVER είναι ό,τι πιο cool έχουμε δει

Μια νέα εμβληματική συνεργασία που ενώνει τους χαρακτήρες των δύο Brands και δημιουργεί σχέδια που τιμούν μεν το skateboarding, αλλά και τις styling απαιτήσεις μας.

Μπορεί ο καιρός να μας ζητάει να σκεφτόμαστε σανδάλια και flip flops, το μυαλό μας όμως τρέχει σε σκέψεις styling με κλειστά παπούτσια όταν κάτι ανυπομονούμε να το φορέσουμε. Κάτι τέτοιο μας συμβαίνει και με τη νέα συνεργασία της ΟΤW by Vans με την UNDERCOVER, παρουσιάζοντας μια συνεργασία που συνδυάζει τα εμβληματικά σχέδια της Vans με τη χαρακτηριστική δημιουργική ματιά της UNDERCOVER. Το αποτέλεσμα είναι δύο μοντέλα που διατηρούν τον αυθεντικό χαρακτήρα της Vans, επανασχεδιασμένα με μια σύγχρονη σχεδιαστική προσέγγιση και ιδιαίτερη προσοχή σε κάθε λεπτομέρεια.





Η συλλογή περιλαμβάνει τα ClassicSlip-On 98 και Sk8-Hi, τα οποία αποκτούν μια νέα δημιουργική διάσταση. Το ClassicSlip-On 98 αναδεικνύει έργα της ζωγράφου EmmaBennett, μετατρέποντας το σχέδιο σε έναν τολμηρό καμβά καλλιτεχνικής έκφρασης. Οι γνωστοί πίνακές της, WhenceYouCame και Ardour, αποτυπώνονται αντίστοιχα στο αριστερό και το δεξί επάνω μέρος του παπουτσιού (vamp), δημιουργώντας ένα μοναδικό αποτέλεσμα. Το Sk8-Hi, από την άλλη, επανασχεδιάζεται μέσα από τη χαρακτηριστική σχεδιαστική γλώσσα του JunTakahashi, με έντονες γραμμές και μια καθαρή, απόλυτα ισορροπημένη αισθητική που ανανεώνει διακριτικά το μοντέλο.









Σχετικά με την OTW by Vans

Η OTW byVans αποτελεί την πιο εξελιγμένη έκφραση της Vans, με επίκεντρο την πολιτιστική επιρροή του skateboarding. Μέσα από συνεργασίες με δημιουργούς από τον χώρο του skate, της τέχνης, της μόδας, του design και της ψυχαγωγίας, η OTW byVans διευρύνει τα όρια του σχεδιασμού προϊόντων και των εμπειριών που προσφέρει το brand. Τα προϊόντα της διατίθενται μέσω επιλεγμένων συνεργατών λιανικής παγκοσμίως

@otwbyvans

Σχετικά με την UNDERCOVER

Η UNDERCOVER ιδρύθηκε το 1990 από τον σχεδιαστή JunTakahashi και απέκτησε γρήγορα αναγνώριση στην underground σκηνή του Τόκιο χάρη στον μοναδικό συνδυασμό streetfashion, τέχνης και μουσικής κουλτούρας. Στη συνέχεια, το brand επεκτάθηκε στον χώρο της υψηλής μόδας, παρουσιάζοντας τις συλλογές του στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού. Για περισσότερα από 30 χρόνια, η UNDERCOVER έχει καθιερωθεί διεθνώς, διατηρώντας στο επίκεντρο της δημιουργικής της ταυτότητας μια ξεχωριστή και αυθεντική οπτική για τον κόσμο.









Σχετικά με την EmmaBennet

Η EmmaBennett είναι Βρετανίδα ζωγράφος, γνωστή για τα έργα της που χαρακτηρίζονται από έντονες αντιθέσεις. Δημιουργίες της ενσωματώθηκαν σε σακάκια, tailored σύνολα, αξεσουάρ και άλλα κομμάτια της ανδρικής συλλογής Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026 της UNDERCOVER, με τίτλο "butbeautiful 4.5... butbeautiful for the rebelman." © EmmaBennett.



Η συλλογή OTW byVans x UNDERCOVER είναι διαθέσιμη αποκλειστικά στο κατάστημα DeviceOneστη Θεσσαλονίκη (Παλαιών Πατρών Γερμανού 19, Θεσσαλονίκη, 546 22)