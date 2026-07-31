Η Ferragamo παρουσιάζει τη νέα καμπάνια για τη συλλογή Φθινόπωρο/Χειμώνας 2026, αφιερώνοντας τον πρωταγωνιστικό ρόλο στο στοιχείο που αποτελεί διαχρονικά την ταυτότητα του ιταλικού οίκου, τα παπούτσια.

Τη φωτογράφιση υπογράφει ο Johnny Dufort, ενώ τη δημιουργική διεύθυνση έχει ο Maximilian Davis, ο οποίος συνεχίζει να επαναπροσδιορίζει την αισθητική κληρονομιά της Ferragamo μέσα από μια σύγχρονη ματιά.



Η καμπάνια αντλεί έμπνευση από ιστορικές εικόνες του Salvatore Ferragamo, στις οποίες διάσημες γυναίκες περιβάλλονταν από δεκάδες δημιουργίες υποδημάτων του οίκου. Αυτή η χαρακτηριστική εικονογραφία επανερμηνεύεται με πιο καλλιτεχνική και σουρεαλιστική διάθεση, δημιουργώντας εικόνες που ισορροπούν ανάμεσα στην παράδοση και τη σύγχρονη μόδα.

Η Anok Yai ποζάρει για τη νέα καμπάνια της Ferragamo, επάνω σε ένα γλυπτό γεμάτο πολύχρωμες γόβες

Στο cast συμμετέχουν τα μοντέλα Anok Yai, Vittoria Ceretti και Thibaud Charon, ενώ το ντεμπούτο τους σε καμπάνια της Ferragamo πραγματοποιούν οι νέοι global ambassadors του οίκου, οι ηθοποιοί Jingyu Huang και Ning Chang. Την επιμέλεια του styling υπογράφει η Lotta Volkova, γνωστή για τη μοντέρνα και ιδιαίτερη αισθητική της.



Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η παρουσία του έργου του σύγχρονου καλλιτέχνη Willie Cole. Η γλυπτική δημιουργία «Made in the Philippines IV» κατασκευασμένη εξ ολοκλήρου από πολύχρωμες γόβες, μετατρέπεται σε έναν εντυπωσιακό θρόνο πάνω στον οποίο ποζάρει η Anok Yai, ενισχύοντας τον διάλογο ανάμεσα στη μόδα και τη σύγχρονη τέχνη. Η επιλογή αυτή συνδέεται άμεσα με τις αναφορές του Maximilian Davis στον σουρεαλισμό και τον ντανταϊσμό, στοιχεία που διατρέχουν τις πρόσφατες συλλογές του.





Παράλληλα, η καμπάνια αναδεικνύει μερικά από τα πιο χαρακτηριστικά σχέδια υποδημάτων του οίκου, τα οποία επανασχεδιάζονται με σύγχρονες γραμμές, χωρίς να χάνουν την ιστορική τους ταυτότητα. Ξεχωρίζουν οι ανανεωμένες γόβες που παραπέμπουν σε σχέδιο του 1954, η αρχιτεκτονική σόλα Opanka, εμπνευσμένη από την καινοτομία που παρουσίασε ο Salvatore Ferragamo το 1957, καθώς και οι νέες εκδοχές των εμβληματικών Varina flats.

Τέλος, εκτός από τα υποδήματα, πρωταγωνιστούν και τα αξεσουάρ της συλλογής, όπως η νέα δερμάτινη τσάντα Cara με το χαρακτηριστικό μεταλλικό κούμπωμα Gancini, αλλά και η ανανεωμένη east-west εκδοχή της δημοφιλούς Hug Bag.

