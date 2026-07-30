O οίκος Versace αποκάλυψε τη νέα του καμπάνια για τη σεζόν Φθινόπωρο/Χειμώνας 2026, με τίτλο «Versace Obsessed, Chapter II», συνεχίζοντας την αφήγηση που εξερευνά τη διαχρονική ταυτότητα του ιταλικού οίκου.

Με τις φωτογραφίες να υπογράφει για ακόμη μία φορά ο θρυλικός Steven Meisel, τα καρέ μοιάζουν με κινηματογραφικά στιγμιότυπα μιας ταινίας με αφιέρωμα στον οίκο Versace, που σκοπό έχει να ενώσει το παρελθόν με το παρόν. Η καμπάνια αντλεί έμπνευση από την πλούσια ιστορία του οίκου και επαναφέρει στο προσκήνιο εμβληματικά στοιχεία.

Αξίζει να πούμε φυσικά πως πρόκειται για μια καμπάνια δεν αποδίδεται σε κανέναν σχεδιαστή αφού λανσαρίστηκε μεταξύ της αποχώρησης του Ντάριο Βιτάλε και της άφιξης του Πιέτερ Μουλιέρ.

Να σου θυμίσουμε πως, μετά την εξαγορά του οίκου από την Mrs P και τον Όμιλο Prada τον περασμένο Δεκέμβριο, είχε ανακοινωθεί λίγο αργότερα ότι ο Πιέτερ Μουλιέρ θα αναλάμβανε τα ηνία ως δημιουργικός διευθυντής με την πρώτη μέρα του στο στα νέα αυτά καθήκοντα να είναι η 1η Ιουλίου. Παρόλα αυτά, δεν θα παρουσιάσει την πρώτη του συλλογή Versace μέχρι τον Φεβρουάριο του 2027.

Κυκλοφόρησε το δεύτερο κεφάλαιο της καμπάνιας «Versace Obsessed» και έχουμε μείνει… speechless

Στο σκηνικό εμφανίζονται αυθεντικά αρχειακά περιοδικά των δεκαετιών του '90 και των ‘00s με ιστορικές φωτογραφίσεις του Steven Meisel, αλλά και σπάνια αντικείμενα από το δημιουργικό σύμπαν του Gianni Versace, δημιουργώντας έναν διάλογο ανάμεσα στην κληρονομιά του brand και τη σύγχρονη αισθητική του.





Παράλληλα, η συλλογή επαναπροσδιορίζει τους χαρακτηριστικούς κώδικες του οίκου, ισορροπώντας ανάμεσα στη λάμψη και τη δυναμικότητα, τον κλασικισμό και το street style. Η Medusa, το μοτίβο Greca, οι δερμάτινες υφές και οι χρυσές λεπτομέρειες επιστρέφουν δυναμικά, αποτυπώνοντας τη χαρακτηριστική αισθητική που καθιέρωσαν ο Gianni και η Donatella.

Με το «Versace Obsessed, Chapter II» ο ιστορικός οίκος δεν ανατρέχει απλώς στο παρελθόν του, αλλά το επανασυστήνει μέσα από μια σύγχρονη, τολμηρή ματιά, επιβεβαιώνοντας ότι η κληρονομιά του οίκου εξακολουθεί να αποτελεί σημείο αναφοράς στη σύγχρονη μόδα.



