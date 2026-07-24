Ο οίκος Mugler ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο, μια νέα εποχή, παρουσιάζοντας την πρώτη αποκλειστική καμπάνια για τις τσάντες του υπό τη δημιουργική διεύθυνση του Miguel Castro Freitas.

Βέβαια, δεν μιλάμε για μια κοινή καμπάνια, αλλά για κάτι πολύ περισσότερο από μια παρουσίαση δύο νέων σχεδίων τσαντών που αφενός συνδέει το DNA του οίκου Mugler με μια σύγχρονη αντίληψη γύρω από το σώμα και αφετέρου «σπάει» τα ταμπού ολόγυρα από τη δύναμη και τη γυναικεία ταυτότητα.



Στο επίκεντρο της καμπάνιας βρίσκονται οι δύο νέες σειρές τσαντών, Aurora και Lua. Οι δημιουργίες αυτές αντλούν έμπνευση από τις σταθερές αξίες του οίκου, τη γλυπτική φόρμα, την αρχιτεκτονική προσέγγιση στη μόδα και τη διαχρονική σύνδεση του ενδύματος με το ανθρώπινο σώμα.

Tο σώμα ως έργο τέχνης και όχι ως αντικείμενο επιθυμίας

Όσο για τις εμβληματικές φωτογραφίες, τις υπογράφει ο ταλαντούχος Chris Lensz, ο οποίος απαθανατίζει την bodybuilder Tatiana Horslaville. Και τι κάνει ξεχωριστά αυτά τα καρέ και γενικότερα αυτή την καμπάνια; Αντί η Tatiana Horslaville να αντιμετωπίζεται ως ένα ακόμη μοντέλο που κρατά μια πολυτελή τσάντα, το σώμα της γίνεται αναπόσπαστο κομμάτι της αφήγησης. Το σμιλεμένο της σώμα και οι γλυπτικές αναλογίες του, μοιάζουν να συνομιλούν με τις αυστηρές καμπύλες της τσάντας Aurora, μετατρέποντας το ανθρώπινο σώμα σε προέκταση του ίδιου του αξεσουάρ.



Επιπλέον, η ασπρόμαυρη αισθητική της καμπάνιας ενισχύει ακόμη περισσότερο όλα τα παραπάνω. Οι εικόνες παραπέμπουν τόσο στην κλασική φωτογραφία πορτρέτου όσο και στις μελέτες γλυπτικής του 19ου αιώνα, όπου το σώμα εξετάζεται ως έργο τέχνης και όχι ως αντικείμενο επιθυμίας.

Η νέα καμπάνια του οίκου Mugler επαναπροσδιορίζει τη θηλυκότητα μέσα από τη γλυπτική δύναμη του σώματος

Ο Mugler δεν παρουσιάζει απλώς μια γυναίκα με διαφορετικό σωματότυπο, αλλά προτείνει έναν διαφορετικό τρόπο να αντιλαμβανόμαστε τη γυναικεία ομορφιά στη μόδα.

Σε έναν χώρο όπου η θηλυκότητα έχει για δεκαετίες συνδεθεί με την την απαλότητα ή την εύθραυστη σιλουέτα, η Tatiana Horslaville εμφανίζεται γυμνή, χωρίς όμως η εικόνα της να λειτουργεί με όρους σεξουαλικοποίησης. Αντίθετα, το σώμα της λειτουργεί ως φορέας δύναμης και κομψότητας, αμφισβητώντας τα πρότυπα που εξακολουθούν να κυριαρχούν στις καμπάνιες πολυτελών οίκων.

Η αναφορά στη μητέρα του

Αξίζει σε αυτό το σημείο να αναφέρουμε πως, η Aurora, μάλιστα, φέρει το όνομα της μητέρας του σχεδιαστή, μια επιλογή που, όπως έχει δηλώσει ο ίδιος, συμβολίζει τις γυναίκες που διαμόρφωσαν την αντίληψή του για τη δύναμη και την αυτοπεποίθηση. Παράλληλα, η τσάντα αντλεί έμπνευση από σχέδιο του Mugler από τη συλλογή Άνοιξη 2002, δημιουργώντας μια γέφυρα ανάμεσα στην ιστορία του οίκου και το παρόν του.

MUGLER

Όσο για τη τσάντα Lua, μια πιο απαλή, ημισεληνοειδής δημιουργία, της οποίας το όνομα προέρχεται από την πορτογαλική λέξη για τη «σελήνη», εκπροσωπεί τη ρευστότητα και την κίνηση. Μαζί λειτουργούν συμπληρωματικά, αποτυπώνοντας τη διαρκή ισορροπία ανάμεσα στη δύναμη και την απαλότητα, που αποτελεί βασικό στοιχείο της νέας δημιουργικής κατεύθυνσης του οίκου.

Με αυτή την πρώτη handbag καμπάνια, ο Mugler δεν λανσάρει απλώς δύο νέα αξεσουάρ αλλά επαναφέρει τη συζήτηση γύρω από το πώς μπορεί να απεικονιστεί το γυναικείο σώμα στη σύγχρονη μόδα. Αντί να υπηρετεί στερεότυπα και να λειτουργεί αποκλειστικά ως μέσο προβολής ενός προϊόντος, το σώμα μετατρέπεται σε ισότιμο δημιουργικό στοιχείο, και αφηγείται μια νέα εκδοχή της θηλυκότητας, όπου η δύναμη, η γλυπτική ομορφιά και η προσωπική έκφραση συνυπάρχουν.

