Ο οίκος Versace παρουσιάζει τη νέα καμπάνια με τίτλο «Versace Obsessed» για τη συλλογή La Vacanza 2026, δημιουργώντας έναν εντυπωσιακό διάλογο ανάμεσα στο ένδοξο παρελθόν του οίκου και τη σύγχρονη ταυτότητά του.

Με πρωταγωνιστές νέα πρόσωπα αλλά και διαχρονικά στοιχεία που έχουν γράψει ιστορία στη μόδα, η καμπάνια του οίκου Versace αποτυπώνει τη διαχρονική δύναμη και αισθητική του ιταλικού οίκου.

Τη φωτογράφιση υπογράφει ο θρυλικός Steven Meisel, ένας από τους σημαντικότερους φωτογράφους μόδας που έχουν συνδεθεί όσο λίγοι με την αισθητική του Versace. Μέσα από μία σειρά από καρέ, το σήμερα συναντά iconic στιγμές του παρελθόντος, σε ένα concept που μοιάζει σχεδόν νοσταλγικό αλλά ταυτόχρονα απόλυτα σύγχρονο.

Ο οίκος Versace παρουσιάζει τη νέα συλλογή του δημιουργώντας έναν έξυπνο διάλογο μεταξύ παρελθόντος και παρόντος

Οι τοίχοι των δωματίων καλύπτονται με ιστορικές καμπάνιες του οίκου από τη δεκαετία του ’90 και των early '00s, εικόνες επίσης του Steven Meisel μεταξύ του '93 και του 2004 και σημάδεψαν την pop κουλτούρα αλλά και την ιστορία της μόδας. Μέσα από αυτή τη δημιουργική σύνδεση, η νέα γενιά μοντέλων έρχεται σε «διάλογο» με τα εμβληματικά supermodels που καθιέρωσαν τη Versace αισθητική παγκοσμίως.

Η ίδια φιλοσοφία αποτυπώνεται και στη συλλογή La Vacanza 2026, η οποία αντλεί έμπνευση από το rich archive του οίκου, επαναπροσδιορίζοντας iconic στοιχεία μέσα από μία πιο μοντέρνα ματιά. Denim πουκάμισα, printed μεταξωτά υφάσματα, έντονα tailoring κομμάτια και μαύρο δέρμα με χρυσές λεπτομέρειες συνθέτουν μία συλλογή που ισορροπεί ανάμεσα στο couture glamour και το street style attitude.

Με τη νέα αυτή καμπάνια, ο οίκος επιβεβαιώνει για ακόμη μία φορά πως γνωρίζει να εξελίσσεται χωρίς να χάνει ποτέ την ταυτότητά του. Το «Versace Obsessed» δεν αποτελεί απλώς μία fashion campaign, αλλά έναν φόρο τιμής στην κληρονομιά, τη δύναμη της εικόνας και τη διαχρονική επιρροή που συνεχίζει να ασκεί ο οίκος στη σύγχρονη μόδα.