Η Ριάνα φωτογραφίζεται για την καμπάνια εσωρούχων της και γίνεται ο ορισμός του aesthetic

Η Ριάνα γίνεται το πρόσωπο της καμπάνιας εσωρούχων Savage X Fenty και γίνεται viral με τις αισθησιακές φωτογραφίες της.

Η Ριάνα συνεχίζει να αποδεικνύει πως γνωρίζει καλά πώς να τραβά τα βλέμματα. Αυτή τη φορά, μέσα από τη νέα καμπάνια εσωρούχων που υπογράφει, Savage X Fenty. Η διεθνής σταρ, που τα τελευταία χρόνια έχει επεκτείνει με επιτυχία την παρουσία της στον χώρο της μόδας και της ομορφιάς, ποζάρει με αυτοπεποίθηση και αισθησιασμό, δημιουργώντας εικόνες που δεν γίνεται να περάσουν απαρατήρητες.

Οι φωτογραφίες της καμπάνιας κινούνται σε μια αισθητική που ισορροπεί ανάμεσα στο minimal και το τολμηρό, φέροντας, παράλληλα, μια ανοιξιάτικη νότα. Με χαρακτηριστική άνεση μπροστά στον φακό, η Ριάνα επαναπροσδιορίζει το concept του «aesthetic», δίνοντας έμφαση στη φυσικότητα, τη διαφορετικότητα και την αποδοχή του σώματος.

Δεν είναι η πρώτη φορά που αυτή η εταιρεία εσωρούχων προκαλεί αίσθηση. Από την αρχή της δημιουργίας της, έχει συνδέσει το όνομά της με την έννοια της συμπερίληψης, παρουσιάζοντας καμπάνιες με μοντέλα διαφορετικών σωματότυπων και backgrounds. Ωστόσο, κάθε νέα εμφάνιση της Ριάνα ως κεντρικό πρόσωπο ανεβάζει ακόμη περισσότερο τον πήχη.

Η ανταπόκριση του κοινού στα social media ήταν άμεση, με χιλιάδες χρήστες να σχολιάζουν την αισθητική και τη δυναμική των φωτογραφιών - πέρα από την εξαίσια και σέξι σιλουέτα της Ριάνα. Ωστόσο, εκτός από την προώθηση των προϊόντων, η καμπάνια λειτουργεί και ως δήλωση αυτοπεποίθησης, ενισχύοντας το μήνυμα ότι η ομορφιά δεν περιορίζεται σε συγκεκριμένα πρότυπα, ούτε χωράει σε νούμερα και καλούπια.