Η Tezenis βρίσκεται στο επίκεντρο της προσοχής με το νέο της drop: ένα ολοκαίνουργιο σχέδιο που επαναπροσδιορίζει τη γεωμετρία των εσωρούχων

Σχεδιασμένο για τη σύγχρονη γκαρνταρόμπα, αυτό το νέο σουτιέν Plump Bra παρουσιάζει μια καινοτόμο δομή στο cup, προσδίδοντας μια έντονη, μοντέρνα και κομψή εμφάνιση κάθε μέρα.

Ο νέος σχεδιασμός δημιουργεί ένα κολακευτικό αποτέλεσμα που δίνει ένταση και σμιλεύει υπέροχα τη σιλουέτα, προσφέροντας ένα φυσικό plumping effect. Αποτελεί το απόλυτο μυστικό στυλ, ειδικά σχεδιασμένο για να αναδεικνύει με απόλυτη αυτοπεποίθηση τα βαθιά necklines και τα φορέματα low-cut.

Δύο βασικές επιλογές χρωμάτων: το μαύρο, για μια κλασική και απόλυτη επιλογή, και το phard, που προσφέρει ένα πιο κομψό αποτέλεσμα.

Η Tezenis, για ακόμη μια φορά, γεφυρώνει το χάσμα μεταξύ της λειτουργικής στήριξης και της αυτοπεποίθησης που προσφέρει η μόδα.

