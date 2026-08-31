Intimissimi Nude Look: Η κομψότητα του διάφανου υφάσματος

Η κομψότητα, η αισθησιακότητα και η εκλεπτυσμένη αισθητική συναντώνται στη νέα συλλογή Nude Look της Intimissimi, όπου τα διάφανα υφάσματα αναδεικνύονται σε ένα aesthetic που εκφράζει τη θηλυκότητα μέσα από έναν συνδυασμό διαφορετικών υφών, εκλεπτυσμένων τεχνικών και ανάλαφρων, ρευστών υφασμάτων.

Λεπτές πλέξεις που αποκαλύπτουν διακριτικά την επιδερμίδα, απαλά και ελαστικά νήματα που αγκαλιάζουν τις καμπύλες του σώματος και άψογη εφαρμογή συνθέτουν μια συλλογή από φορέματα και knitwear, σχεδιασμένα να αναδεικνύουν τη σιλουέτα με φυσικό τρόπο. Η νέα συλλογή επαναπροσδιορίζει το sheer trend μέσα από τρεις διαφορετικές υφές, καθεμία με τη δική της ξεχωριστή ταυτότητα.

Το Ultralight with cashmere – η iconic ίνα του brand – εξελίσσεται σε ένα κομψό midi φόρεμα με μίνιμαλ σιλουέτα, σχεδιασμένο να φοριέται πάνω από τα πιο εκλεπτυσμένα lingerie κομμάτια, δημιουργώντας σοφιστικέ διάφανα layers.

Το Ultra-soft νήμα χαρίζει στη δαντέλα ένα fresh twist , δημιουργώντας bodysuits, tops και φορέματα με άψογη εφαρμογή και σύγχρονη αισθητική: κομμάτια που έχουν σχεδιαστεί για να φορεθούν μόνα τους ή σε layering, μετατρέποντας το lingerie στο επίκεντρο κάθε outfit.

Τέλος, το τούλι – επανασχεδιασμένο σε μια απαλή εκδοχή με ματ φινίρισμα – δημιουργεί μια αόρατη πλέξη με knitted εφέ που αγκαλιάζει την επιδερμίδα, χαρίζοντας bodysuits με διακριτική και εκλεπτυσμένη αισθησιακότητα, που εκφράζουν ένα νέο concept της κομψότητας.

Η συλλογή Nude Look της Intimissimi θα πρωταγωνιστήσει επίσης στο red carpet της έναρξης του 83ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας. Το αποκλειστικό αυτό event θα ενώσει το lingerie με το κόσμο του σινεμά, μέσα από εντυπωσιακά looks με ρευστές σιλουέτες και τη χαρακτηριστική γοητεία των διάφανων υφασμάτων.

Με τη συλλογή Nude Look, η Intimissimi επιβεβαιώνει την ικανότητά της να επαναπροσδιορίζει τα χαρακτηριστικά του lingerie και του knitwear, μετατρέποντας το sheer εφέ σε μια ευέλικτη και διαχρονική στιλιστική δήλωση, μια νέα έκφραση θηλυκότητας όπου η ισορροπία, η ανάλαφρη αίσθηση και η εκλεπτυσμένη αισθητική αναδεικνύουν με τον καλύτερο τρόπο κάθε σώμα.