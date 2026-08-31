Back to School στο Designer Outlet Athens

Ο Σεπτέμβριος γίνεται η αφορμή για shopping, παιχνίδι και στιγμές διασκέδασης για όλη την οικογένεια!

Ο Σεπτέμβριος σηματοδοτεί μια νέα αρχή και το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάμε για να υποδεχθούμε τη νέα σεζόν: αγαπημένα designer brands σε μοναδικές τιμές, επιλογές για κάθε στιγμή και ξεχωριστές εμπειρίες για όλους.

Από τα απαραίτητα για την επιστροφή στο σχολείο μέχρι stylish επιλογές για το γραφείο και τις καθημερινές δραστηριότητες, το shopping στο Designer Outlet Athens συνδυάζεται με δράσεις για μικρούς και μεγάλους, δημιουργώντας ακόμη περισσότερες αφορμές για μια ξεχωριστή έξοδο.

Από τις 4 έως τις 7 Σεπτεμβρίου, κάθε απόγευμα 16:00 – 20:00, τα Nerf Game Days φέρνουν την περιπέτεια στον κήπο του Designer Outlet Athens, προσκαλώντας τα παιδιά σε μια ξεχωριστή εμπειρία γεμάτη παιχνίδι, δράση και διασκέδαση. Οι μικροί φίλοι άνω των 5 ετών, με τον απαραίτητο εξοπλισμό ασφαλείας, παίρνουν στα χέρια τους αυθεντικά Nerf blasters και δοκιμάζουν τις ικανότητές τους σε στόχους, στρατηγική και συνεργασία.

Τη σκυτάλη στη διασκέδαση παίρνει το Back to Play, από τις 12 έως τις 27 Σεπτεμβρίου, κάθε Σάββατο και Κυριακή, 15:00 – 19:00, προσκαλώντας μικρούς και μεγάλους να απολαύσουν ξανά αγαπημένα παιχνίδια που παραμένουν διαχρονικά.

Στον κήπο του εκπτωτικού χωριού, κλασικά παιχνίδια όπως τρίλιζα, σκορ τέσσερα, σκάκι, Jenga, αλλά και μπάσκετ και ποδοσφαιράκι αποκτούν εντυπωσιακές giga size διαστάσεις, δημιουργώντας το ιδανικό σκηνικό για παιχνίδι, χαμόγελα και τις πιο όμορφες οικογενειακές αναμνήσεις.

Επισκεφθείτε το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens για να ζήσετε την πιο ολοκληρωμένη εμπειρία shopping και διασκέδασης για όλη την οικογένεια και απολαύστε ένα διάλειμμα σε ένα από τα 8 καφέ και εστιατόρια του εκπτωτικού χωριού.

Το Designer Outlet Athens παραμένει ανοιχτό και τις Κυριακές, από τις 11:00 έως τις 20:00, έως και το

τέλος Οκτωβρίου, προσφέροντας ακόμα περισσότερες ευκαιρίες για έξυπνο shopping και στιγμές χαλάρωσης, σε έναν προορισμό που έχει όλα όσα αγαπάς.

Everything you Love to DO

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το:

www.designeroutletathens.gr

