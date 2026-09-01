H Swarovski παρουσιάζει την Swarovski Classica: Επαναπροσδιορίζοντας την καθημερινή κομψότητα

Στο πλαίσιο της στρατηγικής LuxIgnite, ο αυστριακός Οίκος διευρύνει το portfolio του με μια νέα συλλογή, σχεδιασμένη για να ανταποκρίνεται σε ένα ευρύτερο φάσμα αναγκών, περιστάσεων και στιλιστικών προτιμήσεων.

Η Swarovski παρουσιάζει τη Swarovski Classica, μια σύγχρονη συλλογή κοσμημάτων σχεδιασμένη για να προσφέρει καθημερινή κομψότητα και ανεπιτήδευτη φινέτσα. Σχεδιασμένη από τη Swarovski Global Creative Director Giovanna Engelbert, η συλλογή των 29 κομματιών περιλαμβάνει μια εκλεπτυσμένη επιλογή από μενταγιόν, βραχιόλια, δαχτυλίδια και σκουλαρίκια. Κάθε δημιουργία έχει σχεδιαστεί για να αγκαλιάζει φυσικά το σώμα και να φοριέται σαν δεύτερο δέρμα, με ρευστή κομψότητα από το πρωί μέχρι το βράδυ.

Εμπνευσμένη από την οργανική κομψότητα του άνθους της κάλλας, η συλλογή χαρακτηρίζεται από ρευστές σιλουέτες και ισορροπημένη γεωμετρία, που αποτυπώνονται σε απαλά καμπυλωτές φόρμες. Κατασκευασμένες από ασήμι sterling ανακυκλωμένης προέλευσης, με επιλεγμένες λεπτομέρειες σε φινίρισμα χρυσού 18 καρατίων, οι δημιουργίες φωτίζονται από τη λάμψη της Swarovski Zirconia, προσδίδοντας φωτεινότητα και ανάλαφρη αίσθηση σε κάθε κομμάτι.

Η Swarovski Classica σηματοδοτεί την άφιξη μιας νέας αισθητικής στο portfolio του Οίκου, εξερευνώντας διαφορετικά υλικά, κοπές και τρόπους τοποθέτησης των λίθων, διατηρώντας παράλληλα έναν εκλεπτυσμένο και σύγχρονο χαρακτήρα.

Μινιμαλιστική και διαχρονική, με μια διακριτική αυτοπεποίθηση, η συλλογή αποκαλύπτει μια ακόμη έκφραση του σύμπαντος της Swarovski. Μια κομψότητα που δεν επιδιώκει να εντυπωσιάσει με ένταση, αλλά μέσα από τη λεπτότητα και την καθαρότητα του σχεδιασμού της, αποκαλύπτοντας μια νέα διάσταση της σχεδιαστικής γλώσσας του Οίκου και αντανακλώντας την αστείρευτη δημιουργικότητα και το μοναδικό savoir-faire του.

Η Giovanna Engelbert, Swarovski Global Creative Director, αναφέρει: «Για τη Swarovski Classica, εμπνεύστηκα από τη φυσική κομψότητα του άνθους της κάλλας. Υπήρχε κάτι πραγματικά ποιητικό στη μεταφορά της ρευστής σιλουέτας του στις απαλά καμπυλωτές φόρμες που χαρακτηρίζουν τη συλλογή. Παράλληλα, η Classica αποκαλύπτει νέες πτυχές και αποχρώσεις της σχεδιαστικής γλώσσας του Οίκου, επιβεβαιώνοντας την αστείρευτη δημιουργικότητα και το μοναδικό savoir-faire της Swarovski».

Για να ζωντανέψει τη νέα συλλογή, η Swarovski επέλεξε την pop icon και Global Brand Ambassador Ariana Grande ως το πρόσωπο της καμπάνιας. Με concept της Giovanna Engelbert και φωτογραφίες των μακροχρόνιων συνεργατών του Οίκου Mert Alas και Marcus Piggott, η καμπάνια αναδεικνύει τους διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους οι οργανικές σιλουέτες της Swarovski Classica μπορούν να συνδυαστούν μεταξύ τους, δημιουργώντας διαφορετικά looks.

Η συλλογή Swarovski Classica είναι ήδη διαθέσιμη σε επιλεγμένα καταστήματα και στο swarovski.com.