Η Vans ανανεώνει το Old Skool 36 Souvenir

Ένα souvenir που αξίζει να κρατήσεις

Η Vans παρουσιάζει νέες εκδοχές του Premium Old Skool 36 Souvenir, εμπλουτίζοντας τη συλλογή με νέα χρώματα και υφές που αναδεικνύουν τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του μοντέλου.

Η ανανεωμένη εκδοχή του εμβληματικού μοντέλου συνδυάζει spray-painted επάνω μέρος, δερμάτινες λεπτομέρειες, πολύχρωμη tweed Sidestripe και αποσπώμενα pins εμπνευσμένα από τη Vans, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα που ισορροπεί ανάμεσα στην προσωπική έκφραση, τη σύγχρονες τεχνικές κατασκευής και άνεση.

Για τη νέα σεζόν, το Old Skool 36 Souvenir παρουσιάζεται στις αποχρώσεις Faded Black, Oatmeal και Navy, συνεχίζοντας την επιτυχία των προηγούμενων Warm Brown και Burgundy εκδόσεων, οι οποίες εξαντλήθηκαν σύντομα μετά την κυκλοφορία τους.

Περισσότερο από ένα sneaker, το Old Skool 36 Souvenir λειτουργεί ως σύμβολο προσωπικής έκφρασης. Ένα κομμάτι με συναισθηματική αξία που αποτυπώνει τη φιλοσοφία Off The Wall της Vans και την κουλτούρα που έχει χτιστεί γύρω από αυτήν εδώ και δεκαετίες. Παράλληλα, αντικατοπτρίζει τη σύγχρονη Premium κατεύθυνση του brand, μέσα από αναβαθμισμένα υλικά, βελτιωμένη εφαρμογή και ακόμη μεγαλύτερη άνεση στην καθημερινή χρήση, χωρίς να χάνει τον αυθεντικό χαρακτήρα των κλασικών μοντέλων της Vans.

Το Old Skool 36 Souvenir στην απόχρωση Faded Black και Oatmeal Asphalt είναι διαθέσιμο από τις 23 Ιουλίου στα καταστήματα της Vans στο Golden Hall, The Mall of Athens, Metro Mall, στο Mediterannean Cosmos στη Θεσσαλονίκη, στο My Mall και Nicosia Mall στη Κύπρο καθώς και σε επιλεγμένους συνεργάτες.

Η απόχρωση Navy έχει κυκλοφορήσει από τις 20 Αυγούστου.

