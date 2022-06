Hautes Grecians 2022: Τα makeup looks της MAC Cosmetics που ξεχώρισαν στο runway και πώς να τα δημιουργήσετε μόνες σας

Οι κορυφαίοι makeup experts της MAC cosmetics συμμετείχαν στο Hautes Grecians 2022 και έφεραν τα πιο κομψά και elegant μακιγιάζ στο catwalk

Το φετινό Hautes Grecians τα είχε όλα: μόδα, ομορφιά και φυσικά ανθρώπους που μας χάρισαν έμπνευση με τις υπέροχες δημιουργίες τους. Ήταν μια μοναδική εμπειρία για τους πάνω από 900 καλεσμένους με το ηλιοβασίλεμα και τη θάλασσα να αγκαλιάζουν το μεγαλείο και τη μοναδικότητα της ελληνικής Υψηλής Ραπτικής και το μπλε να δεσπόζει στον χώρο.

Οι σχεδιαστές που γέμισαν με στιλ και ομορφιά τη βραδιά ήταν οι: Sotiris Georgiou, 240791ek by Eleni Kavvada, Deux Hommes, Atelier Loukia και ένα αφιέρωμα στη Sophia Kokosalaki, από τον fashion expert Μιχάλη Πάντο.

Photo credits: Αλίνα Κέκη

Αν αγαπάτε λοιπόν τη μόδα και πιο συγκεκριμένα τα fashion shows, τότε σίγουρα γνωρίζετε ότι πίσω από τα πάντα εντυπωσιακά makeup looks που βλέπετε στα catwalks βρίσκεται η MAC. Στα backstage των εβδομάδων μόδας χτυπάει η καρδιά του κορυφαίου brand, με τους καλύτερους makeup artists από όλο τον κόσμο να δίνουν ραντεβού εκεί, ώστε να δημιουργήσουν τις τάσεις στο μακιγιάζ για τις επόμενες σεζόν.

Photo credits: Αλίνα Κέκη

Αυτή τη φορά έδωσαν ραντεβού στην Πέτρινη Αποθήκη του ΟΛΠ, προκειμένου να επιμεληθούν το μακιγιάζ των μοντέλων που θα περπατούσαν στο runway του Hautes Grecians.

Photo Credits: Αλίνα Κέκη

Οι σχεδιαστές που συμμετείχαν στο show συνεργάστηκαν με την Αλεξάνδρα Σπυριδοπούλου, Global Senior Artist της MAC Cosmetics, και την ομάδα της και μαζί κατέληξαν στα πιο εντυπωσιακά μακιγιάζ που είδαμε στο κάθε catwalk.

Photo credits: Fotis Plegas

Photo Credits: Αλίνα Κέκη

"Είμαι ενθουσιασμένη που βρεθήκαμε με την ομάδα της MAC για άλλη μια φορά στο Hautes Grecians. Φέτος κυριάρχησε η υπεροχή της απλότητας και οι πολύ μικρές λεπτομέρειες οι οποίες έδωσαν τον απαραίτητο δυναμισμό στα looks που δημιουργήσαμε για τον κάθε σχεδιαστή", δήλωσε η Αλεξάνδρα Σπυριδοπούλου και συνεχίζει:

“Δώσαμε έμφαση στην επιδερμίδα χρησιμοποιώντας προϊόντα MAC με ανάλαφρες υφές, τα οποία λειτούργησαν ως ένα αέρινο πέπλο στο πρόσωπο. Φυσικά ματ στο τελείωμα, αλλά λαμπερά στην αίσθηση, με αφηρημένες πινελιές χρώματος στα χείλη, καλοσχηματισμένα φρύδια και εντυπωσιακές βλεφαρίδες, τα looks που δημιουργήσαμε ανέδειξαν την ιδιαιτερότητα του κάθε προσώπου και την ιστορία του κάθε σχεδιαστή. Η περιποίηση της επιδερμίδας, οι υφές και το φως έπαιξαν πρωταρχικό ρόλο".

Photo credits:Fotis Plegas

Οι makeup artists έπιασαν τα πινέλα τους, επέλεξαν τα προϊόντα της MAC που χρειάζονταν για το κάθε look και ξεκίνησαν τη δουλειά. Απαλές υφές, λάμψεις και bold αποχρώσεις στα χείλη, το Hautes Grecians είχε μερικά από τα πιο εντυπωσιακά μακιγιάζ που έχουμε δει τελευταία και μπορείτε να τα υιοθετήσετε και εσείς αρκεί να έχετε τα κατάλληλα προϊόντα που θα σας χαρίσουν αυτό το τελικό αποτέλεσμα.

Άλλωστε οι τάσεις γεννιούνται στα backstage των μεγαλύτερων fashion shows και το Hautes Grecians δεν αποτελεί εξαίρεση.

Ποια makeup looks όμως ξεχωρίσαμε;

Natural Makeup look

Photo credits: Αλίνα Κέκη

To φυσικό μακιγιάζ είναι το αγαπημένο των γυναικών και καθόλου άδικα. Απλώς χρειάζεται να τονίζετε ελαφρώς τα χαρακτηριστικά του προσώπου σας.

Το μεγαλύτερο μέρος του μακιγιάζ σας πρέπει να γίνει σε ουδέτερες αποχρώσεις, ενώ μπορείτε να προσθέσετε και μερικές άλλες χρωματικές πινελιές που να ταιριάζουν.

Το πιο σημαντικό είναι να δημιουργήσετε μια ανάλαφρη βάση και το προϊόν που θα σας βοηθήσει δεν είναι άλλο από το foundation. Tόσο η ελαφριά κάλυψη όσο και η ενυδάτωση είναι μερικά από τα ζητούμενα που πρέπει να έχει το foundation σας.

MAC Studio Radiance Face and Body Radiant Sheer Foundation

Έντονα φρύδια

Photo Credits: Fotis Plegas

Tα φυσικά φρύδια έχουν επανέλθει στο προσκήνιο και έχουν αλλάξει τα δεδομένα στο μακιγιάζ. Τα φρύδια μένουν όσο πιο φαρδιά γίνεται και με τα ειδικά προϊόντα μπορείτε να τους δώσετε το κατάλληλο σχήμα.

Τα φρύδια είναι το επίκεντρο κάθε beauty look και το σωστό σχήμα μπορεί να αναδείξει ακόμη περισσότερο τα όμορφα χαρακτηριστικά του προσώπου. Τα έντονα φρύδια που δείχνουν ακόμα και ατημέλητα συνεχίζουν να είναι μία από τις πιο hot τάσεις στο μακιγιάζ.

Oι makeup experts του Hautes Grecians τα προτείνουν, τα top models τα υιοθέτησαν, μήπως ήρθε και η σειρά σας να τολμήσετε;

MAC Eye Brows Big Boost Fibre Gel

Δραματικό eye look

Photo Credits: Αλίνα Κέκη

H mascara είναι ιδανική για να τονίσει τις βλεφαρίδες σας. H καφέ απόχρωση είναι τέλεια αν σας αρέσουν τα φυσικά looks ενώ η μαύρη απόχρωση αν θέλετε ένα πιο δραματικό μακιγιάζ με ένταση στα μάτια. Η ένταση στα μάτια ήταν το ζητούμενο και στο φετινό catwalk.

Ένα trick που είδαμε στα backstage είναι ότι για ακόμη πιο δραματικό αποτέλεσμα, εφαρμόζουμε μερικές στρώσεις mascara και στις κάτω βλεφαρίδες κάνοντας κινήσεις ζιγκ-ζαγκ.

Σύμφωνα με τους makeup artists, η καλύτερη επιλογή που μπορείτε να κάνετε είναι να προμηθευτείτε μία μαύρη mascara για τις κάτω βλεφαρίδες σας, η οποία θα τις τονίσει και θα «ανοίξει» το βλέμμα σας, χωρίς να το βαραίνει καθόλου.

MAC Stack Mascara Mega Brush

H Αλεξάνδρα Σπυριδοπούλου, Global Senior Artist της MAC Cosmetics αποκάλυψε στη beauty editor του #jennygr, Ελένη Τσούτση όλες τις τάσεις που είδαμε στο runway του Ηautes Grecians 2022.

"Δεν ακολουθούμε τις τάσεις, τις ξεκινάμε. Δεν εργαζόμαστε για σχεδιαστές, συνεργαζόμαστε μαζί τους! Με προϊόντα MAC τα οποία είναι προσιτά σε όλους, έτσι ώστε να μπορεί ο καθένας να δημιουργήσει το δικό του μοναδικό look, έχοντας την ίδια έμπνευση με τους MAC make-up artists, οι οποίοι βρίσκονται στη καρδιά και στο DNA της μάρκας", δήώσε η Κατερίνα Κιάσσου, Brand Manager MAC, Balkans.

Το Ηautes Grecians λοιπόν επέστρεψε ανανεωμένο γεμάτο με δυνατές εικόνες μόδας και ομορφιάς και εμείς δεν έχουμε παρά να εμπνευστούμε και να δημιουργήσουμε τα πιο όμορφα makeup looks του καλοκαιριού!

Photo credits:Fotis Plegas

Until the next time...

