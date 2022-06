All You Need Is Greece: Η έκθεση ζωγραφικής της Caroline Rovythi που γίνεται για καλό σκοπό

Η έκθεση θα είναι διαθέσιμη μέχρι τις 30 Ιουνίου

Την Τετάρτη 1 Ιούνιου 2022, περισσότεροι από 900 καλεσμένοι, παρευρέθηκαν στην Πέτρινη Αποθήκη του ΟΛΠ, οπού έχοντας ως φυσικό σκηνικό το ηλιοβασίλεμα και τη θάλασσα του Πειραιά, παρακολούθησαν τις δημιουργίες των: Sotiris Georgiou, Ελένης Καββάδα - 240791ek, Deux Hommes, Atelier Loukia καθώς και ένα ξεχωριστό tribute στη μνήμη της Σοφίας Κοκοσαλάκη. Κατά τη διάρκεια του catwalk, η conceptual artist & designer Caroline Rovythis δημιούργησε live ένα έργο τέχνης.

Αλίνα Κέκη

Όπως μας είπε η ίδια, «πρόκειται για ένα διαδραστικό έργο, όπου ο καθένας θα μπορεί να δει μέσα του τον εαυτό του». Το έργο ήταν ό,τι πιο ελληνικό υπάρχει, εμπνευσμένο από το μπλε της θάλασσας και δοσμένο με τον μοναδικό τρόπο της Caroline Rovithi, θα διατεθεί προς πώληση και τα έσοδα θα δοθούν εξ ολοκλήρου στο ΕΛΙΖΑ.

Η Caroline Rovithi που εκπροσωπείται από τη Mamush Gallery, πραγματοποίησε έκθεση ζωγραφικής με έργα της και για πρώτη φορά παρουσιάστηκαν limited edition prints από τη νέα της σειρά “All you need is Greece”. Ένα καλλιτεχνικό project που προάγει τον Ελληνισμό και την αγάπη για την Ελλάδα σε όλο τον κόσμο.

Αλίνα Κέκη

Η σειρά, που είναι διαθέσιμη όλο τον Ιούνιο, και θα τη βρεις εδώ, είναι ένας φόρος τιμής στην Ελλάδα, από την οποία εμπνέεται η δημιουργός, Caroline Rovythi. «Η δουλειά μου βρίσκει κίνητρο στην πεποίθηση που έχω ότι «Η Ελλάδα είναι ό,τι χρειάζεσαι», που είναι και ο τίτλος του νέου μου βιβλίου. Ζώντας εδώ, παίρνω δύναμη και έμπνευση για να δημιουργώ τέχνη να τιμώ την Ελλάδα. Αποστολή μου είναι να προάγω τον ελληνισμό και την αγάπη για την Ελλάδα σε όλο τον κόσμο, δημιουργώντας φωτεινά, τολμηρά και δυνατά έργα που αποτυπώνουν την ομορφιά, το πνεύμα και τη δύναμη της χώρας σε δύσκολες στιγμές».

Αλίνα Κέκη

Τέλος και το art book της Caroline Rovithi, “All you need is Greece” που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις KEY BOOKS, ένα υπέροχο coffee table book που τελεί υπό την αιγίδα του Ε.Ο.Τ. και προλογίζεται από την πρόεδρό του, κυρία Άντζελα Γκερέκου, θα είναι εκεί για να στηρίξει το ΕΛΙΖΑ. είναι μία συλλογή έργων που αιχμαλωτίζουν την ουσία της Ελλάδας. Θρυλικά σύμβολα που γεφυρώνουν την ιστορία με τη σύγχρονη εποχή και ανακατεύουν το ηρωικό παρελθόν της χώρας με φωτεινά χρώματα και εικόνες του σήμερα. Αυτό το project έχει εγκριθεί από τον Ε.Ο.Τ.