Hautes Grecians 2023: Τα πιο εντυπωσιακά beauty looks από το 5ο edition του λαμπερού θεσμού

To “Hautes Grecians 2023”, ο πιο upper θεσμό της Ελληνικής Υψηλής Ραπτικής, ολοκληρώθηκε με επιτυχία και στο beauty department του jennygr ήταν εκεί για να καταγράψει τα ωραιότερα beauty looks της λαμπερής βραδιάς

Χθες βιώσαμε μια μοναδική ιστορία αναγέννησης στην πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης 2023 στο Παλαιό Ελαιουργείο της Ελευσίνας, εκεί όπου διεξάγεται το Φεστιβάλ Αισχύλεια. Το 5o Hautes Grecians είναι πλέον γεγονός και για ακόμη μια φορά μας «ταξίδεξε» στην ελληνική μόδα με το φετινό θέμα «Από το σκοτάδι στο φως» να είναι η αφετηρία έμπνευσης για όλους τους experts.

Στο φετινό catwalk συμμετείχαν 3 καταξιωμένοι Έλληνες σχεδιαστές, πρωτοπόροι στον τομέα της μόδας και παθιασμένοι με την υψηλή ραπτική. Ο Dimitris Petrou, γνωστός για τις καθαρές γραμμές του, η Ελένη Καββάδα με το brand της 240791ek και τις ανατρεπτικές φιγούρες της μαζί με τα κοσμήματα Apiliotis και ο Sotiris Georgiou, με τις μινιμαλιστικές φόρμες. Επίσης, πραγματοπιήθηκε ένα μοναδικό tribute στον νεοσύστατο Σύλλογο Ελλήνων Σχεδιαστών.

Αυτή τη μοναδική βραδιά ωδή στη μόδα και στην ομορφιά το μακιγιάζ και τα hair looks των μοντέλων ανέλαβαν η ΜAC Cosmetics και η Loreal Professionnel, φέρνοντας όλες τις νέες hot τάσεις στην παρασέλα.

Η δημιουργική ενέργεια των beauty experts επέστρεψε και τα looks που επιμελήθηκαν κέντρισαν όλα τα βλέμματα. Από το luminous skin, τις διακριτικές λάμψεις, τα nude χείλη, τα graphic liners με χρώμα μέχρι τα wet hair looks και τα ανάλαφρα ρομαντικά waves. Μελετώντας λοιπόν όλες τις υπέροχες εικόνες που είδαμε, συγκεντρώσαμε τα ωραιότερα beauty looks με red carpet αέρα.

Dimitris Petrou

H έντονη γραμμή eyeliner ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής αλλά αυτή τη φορά το χρώμα έδωσε μια υπέροχη ένταση στο βλέμμα. Το natural δέρμα σε συνδυασμό με τα nude χείλη ολοκλήρωσαν μοναδικά τα makeup looks του catwalk. Όσον αφορά τα μαλλιά είχαν ανάλαφρες υφές και glossy φινιρίσματα που έδωσαν μια ξεχωριστή πινελιά στις εμφανίσεις.

240791ek X Apiliotis

Το μακιγιάζ ακολούθησε μια μινιμαλιστική φιλοσοφία με καθαρό δέρμα που αναδείκνυε μοναδικά τα χαρακτηριστικά του κάθε μοντέλου. Ο λόγος; Για να έρθει σε αντίθεση με τις ανατρεπτικές δημιουργίες του show. Τα hair looks είχαν μια αέρινη κίνηση δημιουργώντας ένα αρμονικό αποτέλεσμα.

Sotiris Georgiou

Οι μεταλλικές υφές στα μάτια ήταν τo στοιχείο που ξεχωρίσαμε καθώς έκαναν το πρόσωπο να λάμπει στην κυριολεξία. Η επιδερμίδα και εδώ ήταν φυσική και πλέον αποτελεί την approved τάση του καλοκαιριού. Λαμπερά, απολύτως προσεγμένα και γυαλιστερά μαλλιά έκαναν την εμφάνισή τους στο catwalk του Sotiri Georgiou.

Hellenic Fashion Designers Association

Οι χρυσές λεπτομέρειες και η nude επιδερμίδα ήρθαν σε αρμονία στην πασαρέλα των Ελλήνων Σχεδιαστών. Η κομψότητα και η φινέτσα ήταν τα δυο κύρια χαρακτηριστικά των hair looks.

Denise Eleftheriou

Chara Lebessi

Makis Tselios

Vasilis Zoulias

