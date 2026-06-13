Hautes Grecians 2026: To fashion show της Daphne Valente - Δείτε το βίντεο

Το JennyGr διοργάνωσε για άλλη μια χρονιά το Hautes Grecians, το πιο high-profile fashion event Υψηλής Ραπτικής στo Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο

Με απόλυτη επιτυχία πραγματοποιήθηκε χθες το Hautes Grecians Vol. 8, η κορυφαία διοργάνωση υψηλής ραπτικής του Jenny.gr, στον εμβληματικό χώρο του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου.

Για όγδοη χρονιά, ο θεσμός που αναδεικνύει τη δημιουργικότητα της ελληνικής μόδας συνάντησε τον πολιτισμό, την τέχνη και την κοινωνική προσφορά σε μια βραδιά αφιερωμένη στην ομορφιά, τη μνήμη και τη διαχρονική δύναμη της δημιουργίας. Μέσα σε έναν χώρο όπου η ιστορία και η τέχνη συνυπάρχουν ως ζωντανή κληρονομιά αιώνων, το Hautes Grecians Vol. 8 απέκτησε έναν ιδιαίτερο συμβολισμό, υπενθυμίζοντας πως η μόδα δεν αποτελεί μόνο αισθητική έκφραση, αλλά και φορέα πολιτισμού.

H φετινή διοργάνωση του Hautes Grecians στήριξε τους σκοπούς του ELIZA (Εταιρία κατά της Παιδικής Κακοποίησης), δίνοντας όλα τα έσοδα από τα εισιτήρια.

© Τζίνα Σκανδάμη

To fashion show της Daphne Valente

Η Δάφνη Βαλέντε αποτελεί μία από τις πλέον εμβληματικές παρουσίες της ελληνικής μόδας. Για περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες, οι δημιουργίες της ξεχωρίζουν για τη διαχρονική τους κομψότητα και τη μοναδική τεχνική των αρχαιοπρεπών πλισέ, που έχει καταστεί αναπόσπαστο στοιχείο της σχεδιαστικής της ταυτότητας.

Για το Hautes Grecians Vol.8 παρουσίασε για πρώτη φορά, την exclusive συλλογή – ‘Fluid Sculptures’, με τίτλο ‘Delicate balance’, μια ωδή στην κίνηση, την ισορροπία και τη γλυπτική διάσταση του ενδύματος. Αντλώντας έμπνευση από τα mobile γλυπτά του Alexander Calder, μετέτρεψε το ύφασμα σε ένα ζωντανό έργο τέχνης που μεταμορφώνεται μαζί με το σώμα.

Τα χαρακτηριστικά πλισέ της αποκτούν νέα διάσταση μέσα από τρισδιάστατα στοιχεία που κινούνται ακολουθώντας κάθε βήμα. Σε αποχρώσεις του μπλε, εκρού, μπεζ και μαύρο, η συλλογή αποπνέει σύγχρονη ελληνικότητα και διακριτική πολυτέλεια, ισορροπώντας ανάμεσα στην τέχνη, τη γλυπτική και την αβίαστη κομψότητα.

Παπούτσια: Voi & Noi

Δείτε το βίντεο του catwalk: