MFW: Ο Armani απέτισε φόρο τιμής στην Ουκρανία, με ένα show βυθισμένο στη σιωπή

Ο σχεδιαστής πέρασε ένα ηχηρό μήνυμα, σε απόλυτη σιωπή

Ο Giorgio Armani, με ένα show σε απόλυτη σιωπή, τίμησε τους πολίτες της Ουκρανίας στην Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου. Τα μοντέλα περπάτησαν στο catwalk, χωρίς να ακούγεται τίποτα πέρα από τα βήματά τους και τα χειροκροτήματα του κοινού. Φορώντας κοντά jackets σε παστέλ αποχρώσεις και λαμπερά, γεμάτα παγιέτες μαύρα και ασημένια φορέματα, προκάλεσαν ανατριχίλα.

«Η απόφασή μου να μη χρησιμοποιήσω μουσική, πάρθηκε ως ένδειξη σεβασμού προς τους ανθρώπους που επηρεάζονται από την τραγωδία στην Ουκρανία», εξήγησεστο Twitter ο σχεδιαστής.

Mr Armani explains his decision to to not use any music at the #GiorgioArmani Fall Winter 2022-23 fashion show in an interview with Vogue UK.@BritishVogue pic.twitter.com/PVCTJqbKpO