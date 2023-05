Shopping Alert: Βρήκαμε τα τέλεια καλοκαιρινά σανδάλια της Ashley Olsen (και άλλες 6 προτάσεις από εμάς)

Ναι, μπορείς να φορέσεις σανδάλια από τώρα

Μερικές φορές ξεχνάμε τα απλά πράγματα, διότι επικεντρωνόμαστε στις τάσεις και στο πώς να κάνουμε εντύπωση, αλλά ευτυχώς υπάρχει η Ashley Olsen να μας επαναφέρει στην «τάξη». Το τελευταίο look της πρώην ηθοποιού και νυν σχεδιάστριας μόδας ήταν εξαιρετικά απλό, πρακτικό και -χωρίς καμία έκπληξη- minimal. Το κομμάτι που μας άρεσε περισσότερο ήταν βέβαια το (εντελώς) καλοκαιρινό παπούτσι της.

Instagram/mystylemkaolsen

Instagram/mystylemkaolsen

Η μια από τις αδερφές Olsen εθεάθει στη Νέα Υόρκη με δύο croco τσάντες στο χέρι, μαύρα γυαλιά ηλίου και quiet luxury look. Ένα look με updated layering, απλά όμορφο, διαχρονικό και με κομψό DNA. Είναι γενικά γνωστή για τις minimal επιλογές της η Ashley Olsen και την αγάπη της προς τις ολόμαυρες «στολές», αλλά αυτό που έκανε όλο το look της να ξεχωρίζει ήταν το απλό, μαύρο σανδάλι της, συνδυασμένο με ένα απίθανο layering από πάνω.

Τα σανδάλια μπορεί να ήταν και από τη δική της συλλογή, The Row, αλλά με αυτό το brand ποτέ δεν είσαι σίγουρος. Αν θέλεις και εσύ να φορέσεις τα σανδάλια όπως η Ashley Olsen, δες την παρακάτω λίστα. Καλά ψώνια!

1. Pollini - Slip on - Βρες το εδώ

2. Tommy Hilfiger - Slip on - Βρες το εδώ

3. Envie Shoes - Φλατ σανδάλια - Βρες το εδώ

4. Love Moschino - Δερμάτινο σανδάλι με logo - Βρες το εδώ

5. Envie Shoes - Φλατ σανδάλια - Βρες το εδώ

6. DKNY - Slides - Βρες το εδώ