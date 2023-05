Shopping Alert: Τα σικάτα παπούτσια που αγαπά η Brie Larson

Και σίγουρα θα τα αγαπήσεις κι εσύ, φέτος το καλοκαίρι

Θα μπορούσαμε να πούμε ότι το Φεστιβάλ των Καννών είναι μια απόδειξη για το αν τα trends των Fashion Weeks «έπιασαν τόπο», όπως και επίσης μια ευκαιρία για τη γέννηση νέων. Εκτός από ένα φεστιβάλ ταινιών είναι και κατά κάποιον τρόπο ένα φεστιβάλ μόδας.

Μπορεί τα περισσότερα φλας να πέφτουν στο κόκκινο χαλί και στο αεροδρόμιο, αλλά υπάρχουν αρκετά αξιόλογα και updated looks καθόλη τη διάρκεια του φεστιβάλ. Ένα από αυτά ήταν το super chic look της Brie Larson με το total black σύνολο από μεταξωτό σορτσάκι και floral top, που το συνδύασε με ένα διαχρονικό, κομψό, αλλά και πολύ in fashion παπούτσι, το γνωστό και αγαπημένο μας μαύρο slingback. Απλό, άνετο και σικάτο το slingback δημιουργεί μια πιο παιχνιδιάρικη και νεανική αύρα στο όλο outfit.

Δείτε τα δικά μας 4 αγαπημένα μαύρα slingbacks για αυτό το καλοκαίρι -και όχι μόνο- και πάρτε παράδειγμα από την Brie. Καλά ψώνια!

1. Envie shoes - Φλάτ μπαλαρίνες - Βρες το εδώ

2. HÖGL - Μαύρα σανδάλια - Βρες το εδώ

3. Envie shoes - Φλάτ μυτερές μπαλαρίνες - Βρες το εδώ

4. LARA CONTE MADRID - Δερμάτινο φλατ - Βρες το εδώ