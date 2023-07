Shopping Alert: Τα τέλεια σκουλαρίκια για να αντιγράψεις το look του Valentino

Αν σου άρεσε το styling στο show Υψηλής Ραπτικής του Valentino, τότε σου έχουμε τα ιδανικά σκουλαρίκια για να το αντιγράψεις

Όπως έχουμε ξαναπεί τα μεγάλα σκουλαρίκια είναι μεγάλη τάση αυτή τη σεζόν και οι μεγάλοι οίκοι έρχονται να το επιβεβαιώσουν. Αυτή τη φορά ο Πιερ Πάολο Πίκολι, ο creative director του Valentino, στο μαγευτικό show Υψηλής Ραπτικής του οίκου εκτός από τα ρούχα που δημιούργησε και έκανε όλο τον κόσμο της μόδας να παραμιλά, έκανε και ένα εξαιρετικό styling με τα υπερμεγέθη σκουλαρίκια να κλέβουν τα βλέμματα.

Ναι, αυτά τα σκουλαρίκια τα ονειρευόμαστε από τη στιγμή που τα είδαμε και ήδη έχουμε έτοιμο και όλο το look με το οποίο θα τα συνδυάσουμε. Ήταν έρωτας με την πρώτη ματιά και όχι άδικα. Go big or go home! Αυτά τα μεγάλα λαμπερά σκουλαρίκια μάλλον είναι το μόνο κόσμημα που θα φορέσουμε τόσο πολύ. Κολακεύει τα περισσότερα outfits, απλά πρόσεχε να μην υπερβάλεις. Εμείς ψάξαμε και βρήκαμε τα ιδανικά σκουλαρίκια που θα σε βοηθήσουν να αντιγράψεις το look του Valentino χωρίς να ξοδέψεις μια περιουσία. Καλά ψώνια!



Valentino

1. Patrizia Pepe -Σκουλαρίκια - Βρες το εδώ

2. Twinset - Σκουλαρίκια χρυσά - Βρες το εδώ

3. Pilgrim - Σκουλαρίκια ασημένια - Βρες το εδώ

4. LIU JO - Σκουλαρίκια χρυσά- Βρες το εδώ

5. Elisabetta Franchi - Σκουλαρίκια - Βρες το εδώ

6. Twinset - Σκουλαρίκια ασημένια - Βρες το εδώ

7. Swarovski - Σκουλαρίκια-σταγόνα - Βρες το εδώ

Δείτε στην παρακάτω gallery όλα τα σκουλαρίκια μαζί και επιλέξτε το αγαπημένο σας!