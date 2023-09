Shopping Alert: Το 70's παντελόνι που λατρεύει η Κέιτ Μίντλετον

Από ότι φαίνεται η Κέιτ Μίντλετον λατρεύει το 70's στιλ

Η Κέιτ Μίντλετον εδώ και χρόνια ξεχωρίζει για το preppy look της και την -στιλάτη- εμμονή της να ακολουθεί κατά γράμμα τους ενδυματολογικούς κανόνες του Παλατιού. Μας έχει χαρίσει αρκετά κομψά looks, χωρίς υπερβολές και πολλές φορές με έναν sustainable χαρακτήρα. Φέτος όμως αποφάσισε να κάνει μια τολμηρή κίνηση στο hair look της, η οποία από ότι φαίνεται εξαπλώνεται και στο στιλιστικό κομμάτι.

Η Κέιτ εμφανίστηκε στο ανατολικό Λονδίνο για να επισκεφθεί την φιλανθρωπική οργάνωση Streets of Growth με έναν εντελώς 70’s αέρα. Εκτός από τα μαλλιά της που πλέον θυμίζουν την Φάρα Φόσετ από τους Άγγελους του Τσάρλι -και λίγο από Νταϊάνα- η Πριγκίπισσα της Ουαλίας αποφάσισε να φορέσει ένα μονόχρωμο κοστούμι σε μπεζ απόχρωση, με μια ψηλόμεση παντελόνα που τελείωνε σε μια τεράστια καμπάνα. Σίγουρα δεν μπορούμε να πούμε ότι ήταν έτοιμη για το Studio 54, αλλά η Κέιτ για πρώτη φορά φάνηκε να ξεστρατεί από την πεπατημένη του Παλατιού και να δοκιμάζει ένα trend της εποχής. Μας άρεσε; Φυσικά! Στην παρακάτω λίστα μπορείς και εσύ να βρεις παντελόνια καμπάνες για να τα ενσωματώσεις στην γκαρνταρόμπα σου, είτε είσαι 70’s girl, είτε όχι. Καλά ψώνια!

splashnews.com

splashnews.com

