Shopping Alert: Το κομψό retro παπούτσι που θα φοράς όλη τη σεζόν

Τα Mary Janes είναι το πιο κομψό retro παπούτσι που θα φοράς όλο το φθινόπωρο

Ένα παπούτσι που βρίσκεται στις υψηλότερες θέσεις στην κατάταξη των trends είναι το κομψό και retro Mary Jane. Αυτά τα σικάτα φλατ ή ψηλοτάκουνα με την λεπτή μπαρέτα στο κουντεπιέ θα φορεθούν πάρα πολύ αυτή τη σεζόν σε όλους τους χρωματισμούς.

Τα Mary Janes ταιριάζουν με πάρα πολλά στιλ και μπορούν να αναβαθμίσουν ένα look λόγω της ιδιαίτερης εμφάνισής τους. Συνδυάζονται εξαιρετικά με mini φούστες και κάλτσες, ενώ μπορείς πολύ εύκολα να τα φορέσεις με τζιν και cardigan. Συνήθως το preppy look τους ταιριάζει περισσότερο, αλλά φυσικά και μπορείς να πειραματιστείς και να δημιουργήσεις νέα, φρέσκα looks ανάλογα με την προσωπική σου αισθητική. Στην παρακάτω λίστα θα βρεις τα 5 Mary Janes που ξεχωρίσαμε και σου σου προτείνουμε για αυτό το φθινόπωρο. Καλά ψώνια!

1. Sergio Bardi - Κλειστά παπούτσια - Βρες το εδώ

2. Lasocki - Κλειστά παπούτσια - Βρες το εδώ

3. MADE 94 - Γόβα δίχρωμη - Βρες το εδώ

4. Envie shoes - Μπαλαρίνες φλατ - Βρες το εδώ

5. MADE 94 - Γόβα μαύρη - Βρες το εδώ