Shopping Alert: Βαρέθηκες τα φορέματα; Δοκίμασε την ολόσωμη φόρμα

Αν βαρέθηκες να φοράς φορέματα στις βραδινές σου εμφανίσεις, δοκίμασε να στραφείς προς την ολόσωμη φόρμα

Έχουμε συνηθίσει να φοράμε φορέματα στις «καλές» μας εξόδους και να θεωρούμε πώς μόνο με ένα φόρεμα είμαστε καλοντυμένες και εκπέμπουμε τη θηλυκή μας υπόσταση. Αν βαρέθηκες αυτό το τροπάριο και αισθάνεσαι πως θέλεις να «ξεστρατίσεις» λιγάκι από την πεπατημένη, τότε οι ολόσωμες φόρμες είναι αυτό που ψάχνεις.

Οι βραδινές ολόσωμες φόρμες έρχονται σε πολλά στιλ, ώστε να διαλέξεις αυτό που ταιριάζει καλύτερα στην προσωπική σου αισθητική. Μπορεί να είναι φαρδιές με ζώνη στη μέση, μπορεί να είναι στενές με βάτες, μπορεί να έχουν έναν ώμο, γενικά οι επιλογές είναι ανεξάντλητες, όπως ακριβώς και στα φορέματα. Το μόνο που χρειάζεται να προσέξεις είναι το αν μπορείς να την κουμπώσεις μόνη σου μετά την τουαλέτα, ώστε να μην χρειάζεται να φέρνεις κάθε φορά και μια φίλη σου μαζί -been there, done that. Στην παρακάτω λίστα λοιπόν, σου έχουμε βρει τις πιο στιλάτες βραδινές ολόσωμες φόρμες, οι οποίες με ένα κλικ είναι σπίτι σου. Καλά ψώνια!

