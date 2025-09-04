5 πουκάμισα που θα απογειώσουν και το πιο basic σύνολο – Με παιχνιδιάρικο και fashionable twist

Η φθινοπωρινή μόδα δεν είναι καθόλου βαρετή!

Από τα hot χρώματα, που όπως έχουμε ήδη δει στη λίστα μπαίνουν και το μουσταρδί και το τολμηρό μωβ, μέχρι τα στιλ που θα κυριαρχήσουν, ο κόσμος της μόδας έχει ήδη ξεκινήσει να διαμορφώνει τη φθινοπωρινή γκαρνταρόμπα, με τα πουκάμισα να είναι και αυτά μέσα, ιδανικά όσα έχουν ένα όμως twist.

Τα πουκάμισα αποτελούν κομμάτι «κλειδί» κάθε γκαρνταρόμπας. Ταιριάζουν με όλα και χαρίζουν φινετσάτα vibes, μπορούν να δημιουργήσουν κομψά office looks αλλά και να φορούν σε μια βραδινή έξοδο. Εκτός από τα κλασικά σχέδια όμως, η μόδα αγκαλιάζει ολοένα και περισσότερο τις ιδιαίτερες λεπτομέρειες, τις ρομαντικές πινελιές και τα μοναδικά prints.

Βολάν, δαντέλα, εκκεντρικά μανίκια ή prints και περίτεχνα χειροτονημένα πουκάμισα θα έχουν την τιμητική τους αυτό το φθινόπωρο – και θα τα βλέπουμε και τον χειμώνα - φορεμένα από τις πιο κομψές γυναίκες της μόδας σε κάθε περίσταση.

Άλλωστε, τίποτα δεν συγκρίνεται με τη γοητεία που προσφέρει ένα tailored παντελόνι ή ένα τζιν σε άνετη γραμμή συνδυασμένο με ένα κομψό πουκάμισο, σωστά; Ο συνδυασμός αυτός θα μονοπωλήσει το ενδιαφέρον αυτή τη σεζόν και όχι άδικα αν με ρωτάς αφού χαρίζει ευελιξία, ελευθερία κινήσεων, κομψότητα και ένα μοντέρνο twist στα looks κάθε περίστασης.

Σκέψου ένα πουκάμισο με δαντελένιες λεπτομέρειες συνδυασμένο με ένα καφέ παντελόνι και μπαλαρίνες, ή ένα πουκάμισο με βολάν, συνδυασμένο με μια maxi φούστα και cowboy boots, συνδυασμός που, όπως έχει επιβεβαιώσει και η Chloè χαρίζει μια αξεπέραστη γοητεία.

Δες παρακάτω 5 πουκάμισα που αξίζει να προσθέσεις στη συλλογή σου



Με βολάν λεπτομέρειες

Zara

Με κεντητές λεπτομέρειες

Answear



Με ιδιαίτερα μανίκια

H&M



Με δέσιμο στο λαιμό

MODIVO

Με δαντέλα