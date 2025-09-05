Υπάρχει άλλο, πιο διαχρονικό item από την καμπαρντίνα;

Στην γκαρνταρόμπα μας υπάρχουν ορισμένα items που δεν φεύγουν ποτέ από τη μόδα και στην προκειμένη περίπτωση, η καμπαρντίνα είναι ένα από αυτά. Ό,τι πρέπει για τη μεταβατική περίοδο και για κάθε περίσταση, αποτελεί το πανωφόρι «πασπαρτού», ένα πανωφόρι που επιλέγουν όλες οι γυναίκες ανεξαρτήτως γούστου και αισθητικής.

Σε μια έρευνα για την ιδανική καμπαρντίνα του φθινοπώρου ανακαλύψαμε μία στα καταστήματα Zara, με γιακά με πέτα και μακριά μανίκια, μπροστινές τσέπες και σταυρωτό κλείσιμο με κουμπιά και ζώνη η οποία κοστίζει μόλις 59,95 ευρώ και θα την κρατήσεις στη συλλογή σου για χρόνια.

H καμπαρντίνα από τα Zara που θα δώσει διαχρονική γοητεία σε κάθε φθινοπωρινό σου look

Πρόκειται για μια καμπαρντίνα σε υπέροχο ταμπά χρώμα που θα φορέσεις σε κάθε φθινοπωρινή έξοδό σου, από το πρωί στο γραφείο μέχρι την απογευματινή έξοδο. Είναι στιλάτη, σε maxi γραμμή και θα γίνει σίγουρα τo go – to κομμάτι σου.

Zara

Πώς θα την φορέσεις; Η ευελιξία που χαρίζει μια καμπαρντίνα σε κλασικό χρώμα είναι σίγουρα ένα από τα στοιχεία που την καθιστά εξαιρετική επιλογή.

Θα τη φορέσεις με το τζιν παντελόνι σου και ένα λευκό κοντομάνικο, τα αγαπημένα σου sneakers και μια oversized καφέ τσάντα αλλά θα τη συνδυάσεις και με μπότες, με ένα tailored παντελόνι με πουκάμισο και ένα clutch.

Zara

Ο κομψός της σχεδιασμός θα σου χαρίσει έναν αέρα πολυτέλειας και φινέτσας ενώ παράλληλα θα σου «λύσει» τα χέρια τις ημέρες που δεν ξέρεις ποιο είναι το καταλληλότερο πανωφόρι για τη θερμοκρασία της εποχής.