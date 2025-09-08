Το φθινόπωρο έχει κάνει την εμφάνισή του και οι γυναίκες της μόδας ήδη ετοιμάζουν τις λίστες αγορών τους για τη νέα σεζόν

Από τις λίστες με τα must have κομμάτια της εποχής δεν θα μπορούσαν να λείπουν και τα τζιν παντελόνια, τα οποία φυσικά βρίσκονται για ακόμη μια φορά στις τάσεις.

Τα denim υφάσματα, η denim on denim αισθητική και τα τζιν παντελόνια χαρίζουν μια μοναδική και αξεπέραστη cool γοητεία στην οποία δύσκολα μπορεί κανείς να αντισταθεί ενώ παράλληλα η ευελιξία, τόσο στην καθημερινότητα, όσο και σε ό,τι αφορά τους στιλιστικούς συνδυασμούς αποτελεί αναμφίβολα λόγο της καθιέρωσή τους.

Αυτό το φθινόπωρο τα τζιν παντελόνια θα κυριαρχήσουν στις εμφανίσεις των it girls και παρακάτω έχουμε τα στιλ που θα βλέπουμε παντού, από τις street style εμφανίσεις των fashionistas μέχρι τα outfits των celebrities.

Το denim είναι huge trend και ξέρουμε ποια τζιν θα φορεθούν αυτή τη σεζόν

Straight-Leg

Η κλασική γραμμή των straight – leg έχει βρει πολλές θαυμάστριες και για ακόμη μια φορά θα τα βλέπουμε παντού. Ταιριάζουν με t - shirt και πουκάμισα, ένα απλό φούτερ και sneakers και χαρίζουν άνεση και κομψότητα σε ένα.

Pink Woman

Low-Rise

Μπορεί να ψηλόμεσα τζιν να έχουν κερδίσει το δικό τους φανατικό κοινό τα low rise jeans όμως έρχονται να μας υπενθυμίσουν πως τα τζιν παντελόνια είναι τόσο άνετα όσο και ένα χαλαρό παντελόνι. Ιδιαιτέρως η Gen Z αλλά όχι μόνο, τα επιλέγει για τις καθημερινές εμφανίσεις και τα φορά από το πρωί μέχρι το βράδυ.

DNKY

Flare

Με έναν διακριτικό αέρα από τα ΄80s, τα flare jeans έχουν επανέλθει στη μόδα με τις πιο κομψές γυναίκες να τα επιλέγουν και αυτό το φθινόπωρο. Θα το ταιριάξεις με loafers αλλά και ankle boots για τις καθημερινές σου εξόδους.

Stradivarius

Barrel

Άνετα και κομψά, δίνουν cool vibes σε κάθε σύνολο. Τα barrel jeans επιλέχθηκαν από τις γυναίκες της street style σκηνής την άνοιξη και καθιερώθηκαν ως ένα από τα πιο άνετα και ευέλικτα παντελόνια.

H&M

Printed

Τα animal prints δίνουν πάντα μια μοναδική πινελιά σε κάθε look. Σκέψου λοιπόν το αγαπημένο σου τζιν με snakeprint ή λεοπάρ, ακόμη και cow print που είναι και τάση.

MODIVO

Με ιδιαίτερες λεπτομέρειες

Είτε με τρουκς, είτε λαμπερές -ακόμη και κεντημένες λεπτομέρειες, τα τζιν αυτά έχουν την τιμητική τους. Έχουν προσωπικότητα και προσδίδουν στο casual look ένα μοναδικό twist.