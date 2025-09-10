Η Τζούλιαν Μουρ είναι η απόδειξη πως το λευκό τζιν είναι η πιο chic επιλογή του φθινοπώρου -Πώς να αντιγράψεις το look της

Πάντα κομψή και με προσεγμένο στιλ η Τζούλιαν Μουρ με κάθε της εμφάνιση δίνει και λίγη στιλιστική έμπνευση στις θαυμάστριές της

Από casual μέχρι και elegant εμφανίσεις, η ηθοποιός επιλέγει κομμάτια από τη γκαρνταρόμπα της τα οποία αναδεικνύουν την αισθητική και τη προσωπικότητά της με τον καλύτερο τρόπο, όπως ακριβώς έκανε και τώρα.



Συγκεκριμένα, παραβρέθηκε στο US Open Tennis Championships και φόρεσε ένα σύνολο σε μια απόχρωση που δεν κατατάσσεται στα αμιγώς φθινοπωρινά χρώματα, παρόλα αυτά απέδειξε πως είναι η πιο chic επιλογή που μπορεί να κάνει κάθε γυναίκα.

Η Τζούλιαν Μουρ είναι η απόδειξη πως το λευκό τζιν είναι η πιο chic επιλογή του φθινοπώρου

Συγκεκριμένα επέλεξε ένα λευκό t - shirt με ασορτί φαρδύ Low-Rise τζιν και τα σέταρε με μαύρο blazer, μαύρη τσάντα και μαύρα κομψά φλατ .

Getty Images

Το λευκό μπορεί να είναι ευρέως γνωστό ως καλοκαιρινό χρώμα, μπορεί όμως να δημιουργήσει κομψά looks ακόμη και το φθινόπωρο – αλλά και τον χειμώνα. Ταιριάζει τέλεια με μπλε, μαύρους και καφέ τόνους, αλλά και με ουδέτερες αποχρώσεις. Σκέψου ένα λευκό τζιν σε μια μουντή ημέρα, θα δώσει την απαραίτητη νότα φρεσκάδας σε κάθε φθινοπωρινή εμφάνιση, χωρίς όμως να σου στερήσει την ευελιξία του κλασικού μπλε τζιν.

Κλασικό και στιλάτο, το τζιν παντελόνι, και δη το λευκό, μπορεί να φορεθεί από το πρωί μέχρι το βράδυ χαρίζοντας μια δόση πολυτέλειας και άφθονα κομψά vibes σε κάθε look. Η Τζούλιαν Μουρ πάντως δείχνει να «εμπιστεύεται» τη ντελικάτη αυτή επιλογή και παρακάτω έχουμε συγκεντρώσει τα items για να αντιγράψεις το look της.



Πώς να αντιγράψεις το look της

