Η Τζούλιαν Μουρ είναι η απόδειξη πως το λευκό τζιν είναι η πιο chic επιλογή του φθινοπώρου -Πώς να αντιγράψεις το look της
ΑΝΘΙΑ ΦΙΛΙΠΠΗ
10 Σεπτεμβρίου 2025
Από casual μέχρι και elegant εμφανίσεις, η ηθοποιός επιλέγει κομμάτια από τη γκαρνταρόμπα της τα οποία αναδεικνύουν την αισθητική και τη προσωπικότητά της με τον καλύτερο τρόπο, όπως ακριβώς έκανε και τώρα.
Συγκεκριμένα, παραβρέθηκε στο US Open Tennis Championships και φόρεσε ένα σύνολο σε μια απόχρωση που δεν κατατάσσεται στα αμιγώς φθινοπωρινά χρώματα, παρόλα αυτά απέδειξε πως είναι η πιο chic επιλογή που μπορεί να κάνει κάθε γυναίκα.
Η Τζούλιαν Μουρ είναι η απόδειξη πως το λευκό τζιν είναι η πιο chic επιλογή του φθινοπώρου
Συγκεκριμένα επέλεξε ένα λευκό t - shirt με ασορτί φαρδύ Low-Rise τζιν και τα σέταρε με μαύρο blazer, μαύρη τσάντα και μαύρα κομψά φλατ .
Το λευκό μπορεί να είναι ευρέως γνωστό ως καλοκαιρινό χρώμα, μπορεί όμως να δημιουργήσει κομψά looks ακόμη και το φθινόπωρο – αλλά και τον χειμώνα. Ταιριάζει τέλεια με μπλε, μαύρους και καφέ τόνους, αλλά και με ουδέτερες αποχρώσεις. Σκέψου ένα λευκό τζιν σε μια μουντή ημέρα, θα δώσει την απαραίτητη νότα φρεσκάδας σε κάθε φθινοπωρινή εμφάνιση, χωρίς όμως να σου στερήσει την ευελιξία του κλασικού μπλε τζιν.
Κλασικό και στιλάτο, το τζιν παντελόνι, και δη το λευκό, μπορεί να φορεθεί από το πρωί μέχρι το βράδυ χαρίζοντας μια δόση πολυτέλειας και άφθονα κομψά vibes σε κάθε look. Η Τζούλιαν Μουρ πάντως δείχνει να «εμπιστεύεται» τη ντελικάτη αυτή επιλογή και παρακάτω έχουμε συγκεντρώσει τα items για να αντιγράψεις το look της.
Πώς να αντιγράψεις το look της
Λευκό t - shirt/ Δες εδώ
Σταυρωτό oversized μπλέιζερ με βάτες/ Δες εδώ
Τζιν παντελόνι/ Δες εδώ
Τσάντα clutch/ Δες εδώ
Mary Janes/ Δες εδώ
