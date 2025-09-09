Back to School: Ψάχνεις τσάντες και ρούχα για τη νέα σχολική χρονιά των παιδιών; Τα βρήκαμε εμείς για εσένα

Ο Σεπτέμβριος είναι επίσημα ο μήνας που σηματοδοτεί την επιστροφή στην καθημερινότητα, ξεκινούν οι δραστηριότητες και χτυπά το πρώτο κουδούνι του σχολείου

Για να έχουν τα παιδιά, όμως, μια καλή και παραγωγική σχολική χρονιά, η σωστή οργάνωση και η επιλογή των απαραίτητων items είναι αναγκαία. Από στιλάτες τσάντες και κασετίνες, μέχρι sneakers και παγούρια, η αγορά προσφέρει αμέτρητες επιλογές για όσους θέλουν να προμηθευτούν όλα όσα πρόκειται να χρειαστούν.

Στη λίστα των αγορών σίγουρα θα μπουν μια στιλάτη τσάντα και μια κασετίνα που χωρά όλα τα μολύβια και στυλό που θα χρειαστούν στην αίθουσα. Έπειτα, μια παιχνιδιάρικη επιλογή lunch box θα κάνει το διάλειμμα ακόμη πιο διασκεδαστικό ενώ τέλος τα sneakers και οι φόρμες θα δώσουν στην παιδική γκαρνταρόμπα μια πιο άνετη, cool και χαλαρή νότα.

Παρακάτω θα βρεις μια λίστα με όσα πρέπει να προσθέσεις στο καλάθι σου πριν την έναρξη της φετινής χρονιάς.

Τα απαραίτητα items για τη νέα σχολική χρονιά

Sneakers adidas για κορίτσια/ Δες εδώ

Φούτερ με τύπωμα για αγόρια/ Δες εδώ

Σακίδιο πλάτης/ Δες εδώ

Σετ μπουκάλι παιδικό και μπολ γεύματος/ Δες εδώ

Σετ γραφής/ Δες εδώ

