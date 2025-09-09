Σε αγχώνει η επιστροφή του παιδιού σου στο σχολείο; 4 tips για να ηρεμήσεις

Το καλοκαίρι φτάνει στο τέλος του και η επιστροφή των παιδιών στο σχολείο πλησιάζει

Η σημερινή Δευτέρα είναι η τελευταία Δευτέρα του Αυγούστου και συνεπώς η τελευταία Δευτέρα του καλοκαιριού. Η εποχή της ανεμελιάς και της ξεγνοιασιάς ολοκληρώνεται κι όλοι αρχίζουμε να μπαίνουμε ξανά σε κανονικούς ρυθμούς. Η επιστροφή στη δουλειά προηγείται της επιστροφής των παιδιών στο σχολείο, ωστόσο αυτό είναι που αγχώνει περισσότερο τους γονείς.

Η μετάβαση από τις καλοκαιρινές διακοπές στις υποχρεώσεις και το πρόγραμμα του σχολείου δεν είναι πάντα εύκολη υπόθεση. Ούτε για τους γονείς ούτε για τα παιδιά. Η ημέρα γεμίζει ασφυκτικά και εσύ τρέχεις - κυριολεκτικά - να προλάβεις τα πάντα. Από το σπίτι στη δουλειά, μετά στο σχολείο, ύστερα στη δραστηριότητα, μετά στο σούπερ μάρκετ και τέλος στο σπίτι, έπειτα από τουλάχιστον 12 ώρες που βρίσκεσαι εκτός αυτού.

Όσο κι αν σε αγχώνει αυτή η επιστροφή στην καθημερινότητα, πρέπει να διατηρήσεις την ψυχραιμία σου και να αφήσεις τη λογική να πρυτανεύσει. Μπορεί το πρόγραμμα που πρέπει να ακολουθήσετε όλοι ξανά να είναι απαιτητικό, όμως λειτουργεί και αυτό το γνωρίζεις πολύ καλά.

Μία ειδικός σε θέματα wellness αποκάλυψε τα 4 tips που πρέπει να ακολουθήσεις αυτή την περίοδο (και γιατί όχι και μετά) μέχρι την επίσημη έναρξη του σχολείου. Πρόκειται για μερικές πρακτικές συμβουλές που θα σε βοηθήσουν να γεμίσεις ενέργεια και να απομακρύνεις τις αρνητικές σκέψεις που έχουν καταλάβει το κεφάλι σου.

Freepik

4 tips για να αντιμετωπίσεις το άγχος της επιστροφής στο σχολείο

#1 Να κοιμάσαι αρκετά

Είναι πιο εύκολο να το λες από το να το κάνεις, ωστόσο ο επαρκής ύπνος είναι αυτός που θα σε βοηθήσει να βγάλεις εις πέρας την κάθε ημέρα, χωρίς να νιώθεις «κομμάτια» από την προηγούμενη. Ο ποιοτικός ύπνος βοηθάει να έχουμε μια ισορροπία στην ψυχική υγεία, ενώ αυτό που πραγματικά είναι αποτελεσματικό είναι η δημιουργία μιας βραδινής ρουτίνας. Προσπάθησε να πηγαίνεις στο κρεβάτι σου την ίδια ώρα καθημερινά και απόφυγε το σκρολάρισμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ώστε να περάσεις τα κατάλληλα μηνύματα στον εγκέφαλό σου.

#2 Ασκήσου καθημερινά

Η άσκηση πέρα από το σώμα μας βοηθάει πολύ και την ψυχική υγεία μας. Η εκτόνωση μέσω της γυμναστικής είναι ο καλύτερος τρόπος για να αποβάλεις την αρνητική ενέργεια, να απομακρύνεις το στρες και να καθαρίσεις το μυαλό σου από τις ατέλειωτες σκέψεις. Ο διαλογισμός, επίσης, θα ήταν πολύ βοηθητικός για να επανεφέρεις την ηρεμία μέσα σου.

#3 Σωστή διατροφή

Μπορεί να σου ακούγεται βαρετό, ωστόσο δεν είναι. Η σωστή διατροφή είναι το Α και το Ω για την ψυχολογία, τη διάθεση και την ενέργεια που έχουμε. Αν δεν προσφέρουμε στον οργανισμό μας τις απαραίτητες βιταμίνες, πώς θα μπορέσει να ανταπεξέλθει στις δυσκολίες της κάθε ημέρας;

#4 Δείξε συμπόνια στον εαυτό σου

Μην είσαι αυστηρή με τον εαυτό σου. Κάνεις ότι καλύτερο μπορείς για σένα και την οικογένειά σου. Δείξε συμπόνια, αγκάλιασέ τον και άκου τις ανάγκες του. Μίλα του με όμορφα λόγια και μην τον θέτεις σε δεύτερη μοίρα.

