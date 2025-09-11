Τα μοκασίνια από τα Stradivarius που πρέπει να προσθέσεις στη συλλογή σου – Είναι τάση, θα τα φοράς ξανά και ξανά

Τα μοκασίνια είναι ένα από τα ζευγάρια παπουτσιών που χαρίζουν μια ανεπιτήδευτη κομψότητα όσο κανένα άλλο

Διαχρονικά κομψά, τα μοκασίνια δεν φεύγουν ποτέ από τη μόδα ωστόσο για το φετινό φθινόπωρο φαίνεται πως αποτελούν τη Νο1 επιλογή των fashion lovers, αν λοιπόν θέλεις να προσθέσεις ένα στη συλλογή σου, έχουμε βρει το ιδανικό σχέδιο σε υπέροχη καφέ απόχρωση.

Οι καφέ αποχρώσεις άλλωστε, όπως η απόχρωση της μόκα και της σοκολάτας, έχουν κάνει την εμφάνισή τους στα παπούτσια που τρεντάρουν αυτή την εποχή και αποτελούν την πιο εκλεπτυσμένη και ευέλικτη επιλογή που μπορείς να κάνεις. Από τα sneakers στα ankle boots και από τα σουέτ sling backs στα μοκασίνια, το καφέ χρώμα κυριαρχεί με γυναίκες της μόδας αλλά και brands να το προσθέτουν στις συλλογές τους χωρίς δεύτερη σκέψη.

Τα μοκασίνια από τα Stradivarius που θα τα φοράς ξανά και ξανά

Γιατί καφέ; Το χρώμα αυτό ταιριάζει τόσο καλά όσο κανένα άλλο με μονόχρωμα looks, αλλά και γήινες αποχρώσεις όπως το μπεζ, το πράσινο και το μπλε. Σκέψου λοιπόν ένα office look με γαλάζιο πουκάμισο καφέ παντελόνι και καφέ μοκασίνια ή ακόμη και μια πιο casual εμφάνιση με χακί πανωφόρι, λευκό t - shirt και blue jean. Και τα δύο στιλ αποτελούν σίγουρα δελεαστική επιλογή για chic εμφανίσεις κάθε στιγμή της ημέρας.

Στην αναζήτηση για το ιδανικό ζευγάρι μοκασίνια λοιπόν ανακαλύψαμε εκείνο από τα Stradivarius το οποίο, όχι μόνο είναι στιλάτο, είναι και ιδιαίτερα άνετο και ναι, θα το φοράς ξανά ξανά, όχι μόνο τώρα το φθινόπωρο αλλά και τον χειμώνα.

Stradivarius

Πρόκειται για ένα δερμάτινο ζευγάρι με σουέτ υφή και με λεπτή σόλα, χαμηλό τακούνι και υπέροχη σοκολατένια απόχρωση. Πώς θα το φορέσεις; Πώς θα το φορέσεις; Μπορείς να το συνδυάσεις με ένα wide leg denim παντελόνι σε άνετη γραμμή με γαλάζιο πουκάμισο ή ακόμη και με ένα barrel ή ένα low rise jean. Πες επίσης «ναι» στη γοητεία του total brown look, επιλέγοντας ένα καφέ κοστούμι με tailored παντελόνι, γιλέκο και blazer ή παίξε με τον συνδυασμό αποχρώσεων.