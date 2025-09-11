Αντί για τζιν: Το παντελόνι που δίνει σε κάθε εμφάνιση αέρα πολυτέλειας και κάνει θραύση - Πώς θα το φορέσεις

Τα φθινοπωρινά looks εκτός από ευέλικτα πρέπει να είναι και στιλάτα, με τη νέα «εμμονή» των fashion lovers να υπόσχεται όλα τα παραπάνω

Έχουμε δει πως στις τάσεις της εποχής έχουν ξεπροβάλει τα τζιν αλλά και οι πιο χαλαρές υφές, με ένα στιλ να είναι ιδιαίτερα αγαπητό στο fashion κοινό. Ο λόγος για το σατέν παντελόνι, το οποίο αν και είδαμε το καλοκαίρι, εξακολουθεί να βρίσκεται στις πρώτες επιλογές.

Η Χάιλι Μπίμπερ και η Κέιτι Χολμς είναι μονάχα δύο από τις διάσημες celebrities που έχουν προσθέσει στη συλλογή τους τα σατέν παντελόνια και τα φορούν σε κάθε εμφάνισή τους υμνώντας την άνεση και την κομψότητα.

04.09 | Hailey Bieber foi vista chegando ao seu apartamento em Tribeca, Nova York.



Αντί για τζιν: Το παντελόνι που κάνει θραύση δίνει σε κάθε εμφάνιση αέρα πολυτέλειας

Τα σατέν παντελόνια προσφέρουν την ίδια άνεση με τα pyjama pants, αλλά είναι πολύ πιο κομψά και μπορούν να φορεθούν από το πρωί στο γραφείο μέχρι και στις βραδινές εξόδους. Τα silk pants λοιπόν και επισήμως είναι ο άξιος «αντικαταστάτης» των τζιν και των tailored, με την ευελιξία που προσφέρουν, την άνεση και τη φινέτσα τους να είναι μερικοί από τους λόγους που έχουν γίνει το αγαπημένο μεταβατικό item των γυναικών.

Πώς θα φορέσεις ένα σατέν παντελόνι; Σκέψου ένα καφέ σατέν παντελόνι σε άνετη γραμμή συνδυασμένο με ένα t – shirt και ένα tailored blazer. Στιλάτο, άνετο και ντελικάτο, αυτό το outfit πρόκειται να γίνει βασικό κομμάτι της φθινοπωρινής capsule γκαρνταρόμπας σου και παρακάτω έχουμε μερικά looks για να εμπνευστείς.

Δες πώς θα φορέσεις το σατέν παντελόνι

Με πουκάμισο

Με πουλόβερ

Με denim



|



Με γιλέκο

Με cardigan









Με sneakers







