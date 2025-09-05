Αυτό είναι το χρώμα στα παντελόνια που θα αντικαταστήσει το μαύρο – 5 τρόποι να το φορέσεις

Μία από τις πιο ευέλικτες τάσεις του φθινοπώρου

Μπορεί το μαύρο χρώμα να βρίσκεται στη λίστα με τα πλέον διαχρονικά και πιο κομψά χρώματα όλων των εποχών υπάρχει όμως και αυτό το φθινόπωρο μια επιλογή που θα σε κάνει να βγεις από τα τετριμμένα με τον πιο στιλάτο τρόπο.

Ο λόγος για τα καφέ παντελόνια τα οποία χωρίς καμιά αμφιβολία αποτελούν τη μεγαλύτερη τάση του φθινοπώρου - στην οποία μάλιστα θα ενδώσουν όλες οι γυναίκες, ανεξαρτήτως στιλ και αισθητικής.

Πρόκειται για ένα χρώμα διαχρονικό που συγκαταλέγεται στην κατηγορία των κλασικών, όπως ακριβώς και το μαύρο, και μπορεί να προσαρμοστεί τέλεια σε κάθε σεζόν.

Αυτό είναι το hot χρώμα στα παντελόνια που θα αντικαταστήσει το μαύρο – 5 τρόποι να το φορέσεις

Η προσθήκη του καφέ στη φθινοπωρινή γκαρνταρόμπα φυσικά δεν αποτελεί νέο. Ήδη από το περσινό φθινόπωρο το είδαμε να κυριαρχεί, στις σουέτ τσάντες, στα παπούτσια και στα πανωφόρια.

Ευέλικτο και εύκολο στο styling, το καφέ χρώμα δίνει μια μοναδική ζεστασιά και μια υπέροχη υφή σε κάθε εμφάνιση, δύο από τους λόγους για τους οποίους όλα τα κορίτσια της μόδας το επιλέγουν τώρα. Ιδιαίτερα τα παντελόνια σε Α γραμμή αλλά και τα wideleg, θα έχουν την τιμητική τους αυτή τη σεζόν και θα τα δεις φορεμένα με κλασικά λευκά πουκάμισα ή polo μπλουζάκια, με sneakers, μπότες και μοκασίνια.

Τέλος, το καφέ εκτός από hot τάση του φθινοπώρου είναι και μια έξυπνη επιλογή για το γραφείο αλλά και την έξοδο. Ταιριάζει τέλεια με όλα τα χρώματα της γκαρνταρόμπας, από ο μουσταρδί μέχρι το γαλάζιο και το ροζ, και φυσικά δίνει την απαραίτητη νότα θαλπωρής -και πολυτέλειας σε κάθε look.

Πώς να φορέσεις το καφέ παντελόνι