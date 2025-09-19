Τα σουέτ jackets από τα Zara έχουν γίνει viral και έχουμε βρει 5 + 1 για να διαλέξεις

Το σουέτ είναι ένα ύφασμα ιδανικό για τις φθινοπωρινές εμφανίσεις

Κάθε σεζόν, το σουέτ επιστρέφει στις τάσεις πιο ανανεωμένο από ποτέ και με ‘70s αέρα αυτή τη σεζόν κάνει δυναμικό comeback, με τις fashion lovers να το προσθέτουν στις συλλογές τους σε κάθε του εκδοχή.

Με μια «βόλτα» στα Instagram προφίλ των πιο στιλάτων γυναικών μπορείς αμέσως να διαπιστώσεις πως υπάρχει μια τεράστια αγάπη γύρω από τα σουέτ πανωφόρια, και δη τα σουέτ jackets των Zara.

Τα σουέτ jackets από τα Zara έχουν γίνει η viral και έχουμε βρει 5 + 1 για να διαλέξεις

Δεν μας κάνει εντύπωση όμως, αφού το σουέτ είναι μια από τις μεγαλύτερες τάσεις της εποχής. «Ζεστό», αποπνέει μια μοναδική αίσθηση θαλπωρής, απογειώνει κάθε outfit και είναι ευέλικτο όσον αφορά τους συνδυασμούς που μπορείς να δημιουργήσεις. Από τα μοκασίνια στις τσάντες και από τα φορέματα στα jackets, το σουέτ έχει πρωταγωνιστική θέση στη φθινοπωρινή – και όχι μόνο θα πω εγώ- γκαρνταρόμπα.

Αν λοιπόν θες να προσθέσεις στη συλλογή σου το ιδανικό σουέτ jacket, στα καταστήματα Zara ανακαλύψαμε διαχρονικές σιλουέτες και αποχρώσεις από chocolate brown και απαλό μπεζ μέχρι χακί, όλα τόσο κομψά και στιλάτα, ιό,τι πρέπει για να τα φορέσεις με ένα καλοκαιρινό φόρεμα αλλά και με ένα τζιν, μοκασίνια και πουκάμισο.

Δες παρακάτω τα σουέτ πανωφόρια των Zara που αξίζει να προσθέσεις στη συλλογή σου

