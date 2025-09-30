Τι να φορέσεις σε φθινοπωρινή βάπτιση – Από φόρεμα σε ολόσωμη φόρμα, 5 + 1 επιλογές για να διαλέξεις

Επιλογές που καλύπτουν κάθε αισθητική

Το φθινόπωρο είναι γεμάτο με καλέσματα σε γάμους και βαπτίσεις, αν λοιπόν και εσένα το ημερολόγιό σου είναι γεμάτο με τέτοια events έχουμε συγκεντρώσει μια λίστα με τα ιδανικά σύνολα για να προσθέσεις στο καλάθι σου.

Η εποχή επιβάλλει «cozy» χρώματα, δραματικά μοτίβα και πιο «ζεστές» υφές, επομένως οι επιλογές μας για μια φθινοπωρινή βάπτιση κυμαίνονται από φορέματα με μακριά μανίκια, floral αλλά μιας πιο σκοτεινής παλέτας μέχρι και ολόσωμες φόρμες σε φθινοπωρινά χρώματα.

Τι να φορέσεις σε φθινοπωρινή βάπτιση

Τα φθινοπωρινά χρώματα που κυριαρχούν αυτή τη σεζόν είναι σίγουρα το καφέ, το μπορντό και το πορτοκαλί, στα πιο ανατρεπτικά όμως βρίσκονται και το μπλε κοβαλτίου αλλά και το «βασιλικό» μοβ, καταλαβαίνεις λοιπόν πως όσον αφορά τις αποχρώσεις δεν θα περιοριστείς καθόλου.

Ακόμη κι αν η καλοκαιρινή γκαρνταρόμπα, ιδίως σε ό,τι αφορά τις βαπτίσεις και τους γάμους φαντάζει πιο ευέλικτη (φοράς ένα φόρεμα, λαμπερά αξεσουάρ και είσαι έτοιμη), στις φθινοπωρινές συλλογές υπάρχει αντίστοιχη ποικιλία που καλύπτει κάθε γούστο, αρκεί να κοιτάξεις με προσοχή τις επιλογές σου.

Editor's tip: Ακόμη κι αν βρεις ένα φόρεμα με κοντό μανίκι, μη φοβηθείς να το επιλέξεις. Η εποχή ευνοεί για layering επομένως μπορείς να ρίξεις ένα oversized blazer, στους ώμους σου ώστε να είσαι προετοιμασμένη για τις χαμηλές θερμοκρασίες.

Όσον αφορά τα παπούτσια προτίμησε slingbacks ή ακόμη και γόβες, αν πάλι θέλεις κάτι πιο άνετο τα loafers αποτελούν ιδανική επιλογή.

