5 σουέτ τσάντες που θα προσθέσεις στη συλλογή σου και θα κρατήσεις από το γραφείο μέχρι και κάποιο επίσημο κάλεσμα

Θα τις λατρέψεις

Το σουέτ και δη οι σουέτ τσάντες είναι από τις μεγαλύτερες τάσεις της σεζόν και πράγματι, τα it girls τις έχουν προσθέσει στις συλλογές τους αυτό το φθινόπωρο.

Η σουέτ υφή επανέρχεται σχεδόν κάθε χρόνο στα trends της μόδας, φέτος όμως, πιο ανανεωμένη από ποτέ, έχει κυριαρχήσει κερδίζοντας τη θέση του στις γκαρνταρόμπες των πιο φινετσάτων γυναικών.

Κομψές και με μια δόση πολυτέλειας, οι σουέτ τσάντες μπορούν να φορεθούν από όλες τις γυναίκες και σε κάθε περίσταση. Θα τις κρατήσεις το πρωί στο γραφείο, ιδίως αν είναι oversized, θα την κρατήσεις σε μια έξοδο, μέχρι και σε ένα κάλεσμα.

5 σουέτ τσάντες που θα κρατήσεις από το γραφείο μέχρι κάποιο επίσημο κάλεσμα

Όσον αφορά τα χρώματα που κυριαρχούν στις σουέτ τσάντες αυτό το φθινόπωρο είναι πιο μελαγχολικά και μουντά, με τις fashion lovers να δείχνουν μια ιδιαίτερη αγάπη στις αποχρώσεις του καφέ.

Σε καμηλό αποχρώσεις, σε καφέ, αλλά και chocolate brown, οι σουέτ τσάντες μπορούν να αναβαθμίσουν με τον πιο απλό και εύκολο τρόπο και το πιο απλό look. Δίνουν νότες πολυτέλειας και μπορούν να συνδυαστούν με τα πάντα στη γκαρνταρόμπα σου. Εμείς πάντως ψάξαμε και βρήκαμε τις πιο στιλάτες σουέτ τσάντες για να προσθέσεις στη συλλογή σου.

Δες τις επιλογές παρακάτω





