Οι cowboy boots είναι το next big thing της μόδας – 5 σχέδια από Tsakiris Mallas που θα λατρέψεις

Με έντονη την αισθητική της Δύσης, οι cowboy boots έχουν επανέλθει στις τάσεις χαρίζοντας μοναδικά νοσταλγικά vibes σε κάθε εμφάνιση

Από τις πασαρέλες μέχρι την street style σκηνή και από τις εμφανίσεις των celebrities έως εκείνες των fashion lovers, οι καουμπόικες μπότες έχουν κερδίσει δικαιωματικά τη θέση τους στην κορυφή των επιλογών.

Άλλες με τις εκκεντρικές ραφές τους και άλλες με τα κρόσσια να δίνουν ακόμη και στο πιο basic look μια μοναδική πινελιά που ξεχωρίζει, το στιλ αυτό βρίσκεται στην κορυφή των τάσεων και ξέρουμε πώς θα τις φορέσουμε, για μια εμφάνιση που δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από εκείνες των It girls.

5 cowboy boots από Tsakiris Mallas που θα λατρέψεις

Η φετινή σεζόν έχει φέρει λοιπόν τις διαχρονικές μπότες ξανά στη μόδα με τα διάφορα στιλ και σχέδια να καλύπτουν κάθε γούστο και κάθε αισθητική. Οι κλασικές μαύρες, παντός καιρού, μπορούν να φορεθούν από το γραφείο μέχρι και την έξοδο ενώ εκείνες με τη σουέτ υφή (η οποία βρίσκεται στα trends του φθινοπώρου) μπορούν να δώσουν boho χαρακτήρα σε κάθε outfit. Με μια αναζήτηση στα καταστήματα Tsakiris Mallas πάντως, ανακαλύψαμε τα σχέδια που θα απογειώσουν κάθε σου look.

Όποιο κι αν προσθέσεις στο καλάθι σου, οι επιλογές σου όσον αφορά τους στιλιστικούς συνδυασμούς είναι πολλές, με τις πιο ενημερωμένες να συνδυάζουν τις ψηλές cowboyboots τους με φορέματα, μίνι φούστες, tailored κοστούμια, βερμούδες, ακόμη και τζιν σε πιο φαρδιά γραμμή.

Editors tip: Ένας συνδυασμός που φαίνεται να γοητεύει ακόμη και τις γυναίκες με κλασικό στιλ - και αξίζει να δοκιμάσεις - είναι με δαντελένια φούστα. Το combo αυτό συνδυάζει τη νοσταλγία με τη boho chic αισθητική με μοναδικό τρόπο.

Όποιο outfit κι αν εκφράζει το δικό σου ταπεραμέντο, ρίξε μια ματιά στις επιλογές από τη νέα συλλογή του Tsakiris Mallas και δεν θα το μετανιώσεις.

Δες παρακάτω τις cowboy boots

