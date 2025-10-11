Το leather jacket από τα Stradivarius στην απόχρωση του κρασιού που θα φορέσεις με τα πάντα – Κοστίζει λιγότερο από 50 ευρώ

Τα leather jackets αποτελούν σίγουρα μια ευέλικτη και διαχρονική επιλογή

Κάθε σεζόν οι γυναίκες της μόδας προσθέτουν στη συλλογή τους και ένα leather jacket, πιο ανανεωμένο και πιο στιλάτο, με το φετινό φθινόπωρο να τo έχει φέρει ξανά στις τάσεις στην πιο oversized και πιο φρέσκια του εκδοχή.

Με μια έρευνα για το leather jacket που θα φορέσουμε από το πρωί στο γραφείο μέχρι και την απογευματινή έξοδο στην πόλη, ανακαλύψαμε το κομμάτι – κλειδί του φθινοπώρου, το οποίο φυσικά θα φορέσεις και τον χειμώνα με κάθε κομμάτι της γκαρνταρόμπας σου.

Το leather jacket από τα Stradivarius στην απόχρωση του κρασιού που θα φορέσεις με τα πάντα

Ο λόγος για ένα oversized jacket από τα Stradivarius το οποίο κοστίζει μόλις 39,99 ευρώ.

Το oversize μπουφάν από ύφασμα με όψη δέρματος έχει γιακά με πέτο και μακρύ μανίκι που καταλήγει σε μανσέτα με κουμπί. Διαθέτει πλαϊνές τσέπες με ρέλι, έχει ελαστικό τελείωμα στο κάτω μέρος και κλείσιμο μπροστά με μεταλλικό φερμουάρ.

Φυσικά θα το βρεις σε τρεις αποχρώσεις, μαύρο καφέ και βουργουνδί, με την τελευταία επιλογή να αποτελεί την αγαπημένη μας αφού βρίσκεται στις αποχρώσεις της σεζόν που κάνουν θραύση.

Stradivarius

Δες το leather jacket εδώ

Το βουργουνδί θυμίζει κάτι από βελούδο, κάτι από ζεστό κόκκινο κρασί, μια απόχρωση που αποπνέει φινέτσα, ακόμη και όταν πρόκειται για casual looks. Η απόχρωση αυτή ταιριάζει τέλεια με τα περισσότερα χρώματα του φθινοπώρου, σκέψου όμως πόσο στιλάτο θα δείχνει με γκρι αλλά και με καφέ. Μπορείς να το συνδυάσεις με ένα blue jean, και ένα απλό t – shirt, ή και με ένα maxi φόρεμα και στιλάτο ασορτί loafers.

Stradivarius

Δες το εδώ