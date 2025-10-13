Αυτόν τον μήνα ο κόσμος της ομορφιάς και της μόδας ενώνουν τις δυνάμεις τους για καλό σκοπό

Ο Οκτώβριος είναι ένας μήνας αφιερωμένος στην ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση για τον καρκίνο του μαστού, μια υπενθύμιση για τη δύναμη της πρόληψης, της γνώσης και της αλληλεγγύης.

Για ακόμη μια χρονιά, ο κόσμος της ομορφιάς και της μόδας ενώνει τις δυνάμεις του για έναν σκοπό που μας αφορά όλους και όλες, με σκοπό τη στήριξη της έρευνας, την ενδυνάμωση των γυναικών και τη διάδοση του μηνύματος ότι η πρόληψη σώζει ζωές.



Με πρωτοβουλίες που συνδυάζουν τη φροντίδα με την προσφορά, από ειδικές συλλογές προϊόντων μέχρι συνεργασίες με οργανισμούς όπως το «Άλμα Ζωής», κάθε αγορά γίνεται μια πράξη αγάπης, ελπίδας και στήριξης προς όλες τις γυναίκες που δίνουν τη δική τους μάχη.

5 + 2 συλλογές και προϊόντα που στηρίζουν τον αγώνα κατά του καρκίνου του μαστού

Estée Lauder



Σε συνεργασία με το Ίδρυμα Έρευνας για τον Καρκίνο του Μαστού, το οποίο ιδρύθηκε από την Evelyn Lauder το 1993, η Estée Lauder Companies χρηματοδοτεί πρωτοποριακή επιστήμη και αναδυόμενες τεχνολογίες που μεταμορφώνουν τον τρόπο ανίχνευσης και θεραπείας του καρκίνου του μαστού. Με τον περιορισμένης έκδοσης ορό Pink Ribbon Advanced Night Repair Serum και τη συλλογή χειλιών Transforming Hope, δεν φροντίζετε μόνο το δέρμα και τα χείλη σας, αλλά υποστηρίζετε και την πρωτοποριακή έρευνα για τον καρκίνο του μαστού.

AMM x Hemithea για το Άλμα Ζωής

Με την αγορά του μαντηλιού, 8 ευρώ προσφέρονται στο Άλμα Ζωής για την ενίσχυση του έργου του. Κατασκευασμένο στην Ελλάδα από 100% ανακυκλωμένο polyester, το συλλεκτικό μαντήλι αποτυπώνει ένα σχέδιο γεμάτο συμβολισμούς. Μέσα από τις γραμμές και τα χρώματα, υμνείται η δύναμη και η μετάβαση της γυναίκας, από τη δοκιμασία στη λύτρωση, με την δημιουργική συνεργασία της Hemithea.



AMM x Hemithea

La Voca Loca x Vago Kavroulaki by Evangelion Studio



Με αφορμή τον μήνα Οκτώβριο, τον μήνα για την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου του Μαστού, η La Voca Loca συνεργάζεται με την εικαστικό Βάγγω Καβρουλάκη by Evangelion Studio και δημιουργούν μια συλλογή περιορισμένων ενδυμάτων, όπου κάθε κλωστή στα ρούχα ακολουθεί το σχήμα του γυναικείου στήθους. Σκοπός αυτής της εκστρατείας είναι να υποστηρίξει τις συνεχείς προσπάθειες ορισμένων οργανώσεων για την ενημέρωση των γυναικών σχετικά με τη σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης και έγκαιρης παρέμβασης της νόσου, καθώς και την ενδυνάμωση και ψυχοκοινωνική υποστήριξη των ασθενών με καρκίνο του μαστού. Η περιορισμένη συλλογή θα είναι διαθέσιμη διαδικτυακά και μέρος των συνολικών εσόδων θα διατεθεί στον Πανελλήνιο Σύλλογο Γυναικών με Καρκίνο του Μαστού «Άλμα Ζωής»

La Voca Loca x Vago Kavroulaki by Evangelion Studio

Project Soma

Το Project Soma self care t-shirt κατασκευάζεται από οργανικό βαμβάκι. Oversized t-shirt με τύπωμα. Ένα ξεχωριστό t-shirt για να μας υπενθυμίζει τη σημασία της πρόληψης και της αυτοφροντίδας. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν στο Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο Πανελλήνιος Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο του Μαστού "ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ".

Project Soma

Mavala

Η Mavala μέσω της δράσης της The Power of Pink συνδράμει στον αγώνα ενισχύοντας το έργο του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ – ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ. Η δράση Power of Pink είναι διεθνής και στόχο έχει να ενισχύσει το έργο οργανώσεων όπως το ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ στη χώρα μας. Αγοράζοντας τα αγαπημένα σας προϊόντα από την ειδική προβολή ενισχύετε το έργο τους. Για κάθε αγορά προϊόντος η Mavala προσφέρει 2€ στο ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ. Η δράση θα διαρκέσει για όλο τον Οκτώβριο.

Mavala

Madu

Το Madu στηρίζει τον Πανελλήνιο σύλλογο μαστού «Άλμα Ζωής». Δημιουργήσαμε το love candle για να στηρίξουμε τον αγώνα αυτών των γυναικών. Είναι ένα κερί ελπίδας και δύναμης αφιερωμένο σε αυτές τις γυναίκες. Το 100% των πωλήσεων θα διατεθεί στον Πανελλήνιο σύλλογο μαστού «Άλμα Ζωής».

Madu

Στόχος – Πρόληψη

Ο Στόχος – Πρόληψη δημιουργήθηκε με μια ξεκάθαρη αποστολή, να συμβάλλει ενεργά στην ενημέρωση, την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου. Η γνώση μπορεί να σώσει ζωές άλλωστε για αυτό και παράλληλα, μέσα από το e-shop, δίνεται η δυνατότητα να ενισχύσει το έργο τους με έναν απλό και άμεσο τρόπο – αγοράζοντας προϊόντα που μεταφέρουν το μήνυμα της πρόληψης.

Στόχος



