Τα sneakers έχουν πλέον καθιερωθεί ως το απόλυτο κομμάτι-κλειδί στην γκαρνταρόμπα κάθε σύγχρονης γυναίκας

Δεν είναι απλώς μια πρακτική επιλογή για την καθημερινότητα, αλλά μια δήλωση μόδας που μπορεί να μεταμορφώσει ακόμα και το πιο απλό outfit.

Στην αναζήτησή μας για το ζευγάρι sneakers που θα κάνει τη διαφορά ακόμη και στο πιο basic looks, ξεχωρίσαμε τα statement sneakers με λεοπάρ print από τη συλλογή των Marks & Spencer, ένα σχέδιο που υπόσχεται να γίνει ο πρωταγωνιστής σε κάθε σου εμφάνιση.

Το animal print έχει επιστρέψει δυναμικά, θεωρείται άλλωστε πλέον το «νέο μαύρο» της μόδας. Η ευελιξία του είναι ο λόγος που το καθιστά τόσο περιζήτητο. Είναι διαχρονικά κομψό, δεν θεωρείται too much, και ναι, ταιριάζει με όλα.

Τα statement sneakers από τα Marks & Spencer στο πιο περιζήτητο print της σεζόν

Αν αναρωτιέσαι πώς θα φορέσεις τα λεοπάρ sneaker από τα Marks & Spencer, η πιο safe επιλογή είναι σίγουρα με το αγαπημένο σου blue jean σε Α γραμμή, ένα t – shirt και ένα κλασικό biker jacket. Από την άλλη, είναι ιδανικό και για τα οffice looks σου. Συνδύασε τα senakers με ένα κοστούμι ή με μια υφασμάτινη maxi φούστα και ένα κομψό blazer.

Marks & Spencer

Δες το εδώ

Τα λεοπάρ sneakers των Marks & Spencer είναι η επένδυση που χρειάζεσαι για να ανανεώσεις τη συλλογή σου και να δημιουργήσεις εμφανίσεις που δεν θα περάσουν απαρατήρητες αυτή τη σεζόν. Είναι άνετα, πρακτικά και απόλυτα εναρμονισμένα με τις τελευταίες τάσεις της μόδας.

