Η τσάντα από τα Stradivarius για να αναδημιουργήσεις μια από τις πιο εμβληματικές εμφανίσεις της Jane Birkin

Έχει κομψό σχεδιασμό και μια μοναδική λεπτομέρεια λουκέτο

H Jane Birkin αναμφισβήτητα έχει εμπνεύσει πολλές γυναίκες, με το ανεπιτήδευτο στιλ της αλλά και την εμβληματική της τσάντα, The Original Birkin, να δίνουν το στιλιστικό παράδειγμα ανά τα χρόνια. Και ενώ η τσάντα της είναι τόσο πρακτική όσο καμία άλλη, πώς μπορείς on a budget να την αποκτήσεις και εσύ;

Η τσάντα είναι ένα από τα βασικότερα στοιχεία κάθε outfit. Όχι μόνο έχει την ικανότητα να κάνει ένα look να δείχνει σοφιστικέ, μπορεί να χωρέσει μέσα της και όλα τα απαραίτητα για μια ημέρα που οι ρυθμοί είναι βιαστικοί και τα θέλεις όλα «στο χέρι σου».

Σκεπτόμενη τα παραπάνω λοιπόν έκανα μια έρευνα και ανακάλυψα την τσάντα εκείνη που θα κρατάμε από το πρωί στο γραφείο μέχρι την έξοδο στην πόλη. Με κομψό σχεδιασμό και μια μοναδική λεπτομέρεια λουκέτο, ευρύχωρη και πρακτική σα την εμβληματική τσάντα της Hermès, η shopper bag από τα Stradivarius θα μπορούσε εύκολα να σε βοηθήσει να αναδημιουργήσεις τις κομψές εμφανίσεις της Jane Birkin.

Η τσάντα από τα Stradivarius

Ευέλικτη και μεγάλη, ιδανική για να βάλεις μέσα της όλα τα απαραίτητα, ιδίως αν είσαι από το πρωί σε εξωτερικές δουλειές, έπειτα στο γραφείο και μετά απευθείας σε ραντεβού, θα δώσει στο σύνολό σου μια ντελικάτη πινελιά, χωρίς να έχει να ζηλέψει τίποτα από κάθε μικρή και με λεπτεπίλεπτο σχεδιασμό τσάντα.

Stradivarius

Κοστίζει μόλις 29,99 ευρώ και θα ταιριάξει τέλεια με κάθε τι της γκαρνταρόμπας σου. Σκέψου, ένα κοστούμι σε καφέ αποχρώσεις με ένα μπεζ trench coat. Η μαύρη τσάντα θα έρθει να ισορροπήσει με το γενικό σύνολο ενώ από την άλλη μπορείς να πειραματιστείς με υφές και prints, όπως είναι το σουέτ (σκέψου ένα σουέτ πανωφόρι) ή ένα cow print jacket.

Ο συνδυασμός υφών όπως το σουέτ και το δέρμα θα δώσει παιχνιδιάρικη νότα στο σύνολό σου ενώ παράλληλα θα του χαρίσει έξτρα προσωπικότητα και βάθος. Όσο για τα prints, τα οποία αποτελούν τεράστια τάση της σεζόν, μπορούν να απογειώσουν κάθε outfit παντρεύοντας το κλασικό με το σύγχρονο με τον πιο φινετσάτο τρόπο.