Ένα παντελόνι αποτελεί κομμάτι – κλειδί της γκαρνταρόμπας

Αν σε γοητεύουν τα smart casual outfits πρέπει σίγουρα να προσθέσεις ένα παντελόνι στη συλλογή σου ενώ αν το ανδρόγυνο στιλ αναδεικνύει με τον καλύτερο τρόπο το σεξαπίλ σου, ένα κοστούμι θα γίνει το αγαπημένο σου staple.

Με μια έρευνα στα H&M ανακαλύψαμε ένα ψηλόμεσο παντελόνι, ιδανικά για εσένα που αγαπάς τα άνετα κομμάτια που όμως δεν στερούνται κομψότητας.

Το παντελόνι από τα H&M που βγαίνει σε 6 διαφορετικά χρώματα και θα φορέσεις με μπότες και sneakers

Πρόκειται για ένα κομψό παντελόνι σε φαρδιά γραμμή, με χαλαρή εφαρμογή, ψηλή μέση και κλείσιμο με φερμουάρ. Διαθέτει λοξές τσέπες στα πλάγια, ψεύτικες τσέπες-φιλέτο πίσω και φαρδιά γραμμή στα πόδια με πιέτες επάνω και τσάκιση μπροστά και πίσω.

Το παντελόνι θα το βρεις σε έξι διαφορετικά χρώματα, κλασικά γκρι, μαύρο, μπεζ και καφέ αλλά και μελανζέ γκρι και μελανζέ μπεζ. Κοστίζει μόλις 32,99 ευρώ και μπορείς να το φορέσεις είτε με ασορτί blazer για ένα κομψό office look ή και με πλεκτό, ενώ οι επιλογές όσον αφορά τα παπούτσια δεν είναι καθόλου περιοριστική.

Είτε θέλεις να το φορέσεις με sneakers, από το γραφείο μέχρι και την έξοδο, είτε θέλεις να το φορέσεις με μπότες, μπαλαρίνες, loafers, ακόμη και slingbacks, το αποτέλεσμα θα είναι εξίσου κομψό και κολακευτικό.

