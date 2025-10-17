Αν υπάρχει κάτι που μπορεί να μεταμορφώσει άμεσα ένα outfit, αυτό είναι αναμφισβήτητα το χρώμα

Τα χρώματα έχουν την ιδιότητα να επικοινωνούν τη διάθεση και την αισθητική μας αλλά και να απογειώνουν ακόμη και το πιο απλό σύνολο. Λίγο πιο συγκεκριμένα σε ό,τι αφορά τα παπούτσια, η απόχρωσή τους παίζει καθοριστικό ρόλο και, ενώ οι ουδέτερες επιλογές όπως το μαύρο ή το καφέ έχουν πάντα τη θέση τους στις τάσεις – αλλά και τις συλλογές μας, ακόμη ένα ξεχωρίζει και φέρνει μαζί του μια αίσθηση διαχρονικής κομψότητας. Ο λόγος για το βουργουνδί.

Οι παλέτες τις εποχής είναι πιο γίνονται πιο γήινες και πλούσιες με το φθινόπωρο να φέρνει στο προσκήνιο χρώματα που αποπνέουν ζεστασιά και βάθος. Το σοκολατί για παράδειγμα είναι ένα από αυτά ωστόσο το βουργουνδί κερδίζει ξανά τη θέση του στην κορυφή.

Αυτό είναι το σοφιστικέ χρώμα στα παπούτσια που ταιριάζει άψογα, τόσο με jeans όσο και με φορέματα

Το βουργουνδί ισορροπεί ιδανικά ανάμεσα στην ένταση και τη διακριτικότητα, η τέλεια εναλλακτική στα κλασικά ενώ ακόμη δεν χάνει την ευελιξία ενός ουδέτερου χρώματος.

epapoutsia.gr

Σκέψου ένα ζευγάρι βουργουνδί loafers πώς θα απογειώσει ένα casual look με baggy jeans και blazer, ένα ankle boot με ένα indigo denim ή ακόμη και ψηλές βουργουνδί μπότες φορεμένες με τζιν σε Α γραμμή, μοδάτο, μέσα στις τάσεις και εξαιρετικά εκκεντρικό.

H&M

Φυσικά το βουργουνδί λειτουργεί εξαιρετικά και στα πιο ρομαντικά σύνολα. Σκέψου ένα slip dress με βουργουνδί slingbacks σε croc υφή ή ένα πλεκτό φόρεμα με ψηλές μπότες. Ακόμη, το χρώμα αυτό προσαρμόζεται σε κάθε περίσταση. Ταιριάζει εξίσου καλά σε ένα πρωινό σύνολο αλλά και ένα βραδινό look.