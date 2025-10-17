Η Ρις Γουίδερσπουν κυκλοφόρησε το πρώτο της μυθιστόρημα - Ένα σκοτεινό θρίλερ σε συνεργασία με τον πιο διάσημο συγγραφέα του είδους

Όταν πρόκειται για βιβλία, ξέρουμε πως η Ρις Γουίδερσπουν προτείνει τα καλύτερα. Τώρα που έγραψε ένα, ανυπομονούμε απλά να το διαβάσουμε

Η Ρις Γουίδερσπουν λάτρευε από πάντα να διαβάζει βιβλία. Όταν οι προτάσεις για τηλεοπτικούς και κινηματογραφικούς ρόλους περιορίστηκαν, η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός ξεκίνησε το Book Club, στο οποίο πρότεινε βιβλία που της άρεσαν. Πολύ γρήγορα κατάφερε να δημιουργήσει τη δική της κοινότητα, με εκατομμύρια ακόλουθους. Τότε ήταν που αποφάσισε να δημιουργήσει την σημερινή εταιρεία παραγωγής της, αγοράζοντας τα δικαιώματα των βιβλίων και μεταφέροντάς τα στην μικρή οθόνη. Όπως το big little lies.

Αυτή τη στιγμή πρωταγωνιστεί στο The Morning Show του AppleTV+, όμως η αεικίνητη Ρις Γουίδερσπουν αποφάσισε να τολμήσει εντελώς καινούριο για εκείνη: τη συγγραφή. Ετοιμάζει ένα θρίλερ που επικεντρώνεται σε μια γυναίκα με μια ξεχωριστή ικανότητα, και όχι στη σεξουαλικότητά της.

Έμπνευση άντλησε σχεδόν από τον πατέρα της. Για την ακρίβεια, ήταν τεράστιος θαυμαστής του Τζέιμς Μποντ, που σήμαινε πως και εκείνη παρακολουθούσε πολλές ταινίες του 007. Όμως, αναρωτιόταν γιατί όλα τα κορίτσια φορούσαν μπικίνι, με τη νεαρή Ρις να σκέφτεται τι σχέση είχε αυτή η αποκαλυπτική εμφάνιση με την εξιχνίαση ενός εγκλήματος.

«Αν ήταν να γράψω ένα θρίλερ, ήθελα η γυναίκα να είναι στο επίκεντρο. Ήθελα να έχει ένα μοναδικό ταλέντο που όλοι να το θέλουν, αλλά εκείνη να μην το αντιλαμβάνεται πλήρως. Και να μη χρειάζεται να κρατάει όπλα ή να ρίχνει μπουνιές στους κακούς. Είναι απλώς εξαιρετικά έξυπνη, διαισθητική και μια καταπληκτική χειρουργός».

Το πρώτο της μυθιστόρημα φέρει τον τίτλο Gone Before Goodbye και είναι αποτέλεσμα συνεργασίας με τον δημοφιλή συγγραφέα Χάρλαν Κόμπεν. Αφηγείται την ιστορία της Μάγκι, μία ταλαντούχα χειρουργός, που παγιδεύεται σε μία θανατηφόρα συνωμοσία. Η Ρις Γουίδερσπουν μίλησε στο BBC για το νέο της πρότζεκτ και παραδέχτηκε πως ένα μέρος της σκεφτόταν «Θεέ μου, γιατί το έκανα αυτό;». Αλλά ένιωθε ενθουσιασμό βλέποντας την ιδέα της να παίρνει σάρκα και οστά. Πρόσθεσε επίσης πως κυρίως την ενδιαφέρει πώς θα υποδεχτούν το βιβλίο της άλλοι συγγραφείς, καθώς όπως είπε: «Τρέφω τεράστιο σεβασμό για τους συγγραφείς».

Η Ρις Γουίδερσπουν εξήγησε πως το επαγγελματικό υπόβαθρο των γονιών της, τη βοήθησε για τους χαρακτήρες του μυθιστορήματός της. «Μεγάλωσα σε μια ιατρική-στρατιωτική οικογένεια και ζούσαμε σε στρατιωτική βάση. Ήμουν συνεχώς ανάμεσα σε άλλους γονείς που ήταν γιατροί στον στρατό. Υπήρχε ένα αίσθημα προσφοράς - ότι αυτό που έκαναν ήταν σημαντικό τόσο για την ανθρωπότητα όσο και για τη χώρα τους».

Μία ηρωίδα που πέφτει, αλλά σηκώνεται

Η Μάγκι λοιπόν, η ηρωίδα της Ρις Γουίδερσπουν, έχει χάσει την ιατρική άδεια μετά από κάποιες τραγωδίες. Όμως ένας πρώην συνάδελφος της τής δίνει μια δεύτερη ευκαιρία.

Το εν λόγω θέμα δεν είναι ξένο για τη Ρις Γουίδερσπουν, αφού πέρασε μία δύσκολη περίοδο μετά την κατάκτηση του βραβείου Όσκαρ. Πήρε διαζύγιο και πολλές ταινίες της δεν πήγαν καθόλου καλά. Το 2014, σε συνέντευξή της, είχε μιλήσει για το πώς ο χωρισμός επηρέασε την καριέρα της: «Δεν μπορείς να είσαι δημιουργικός όταν το μυαλό σου είναι σαν ομελέτα. Ήμουν σε σύγχυση. Δεν έκανα πράγματα για τα οποία ήμουν παθιασμένη».