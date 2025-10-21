Η Έμα Στόουν υιοθέτησε τη μεγαλύτερη τάση του φθινοπώρου -To total suede look της και πώς να το αντιγράψεις

Η Έμμα Στόουν υιοθέτησε μία από τις μεγαλύτερες τάσεις της φθινοπωρινής μόδας δημιουργώντας ένα total suede look, ό,τι πρέπει για τις μουντές ημέρες που χρειάζονται τα απαραίτητα updated vibes

Με αφορμή την προώθηση της ταινίας «Bugonia» η Έμα Στόουν βρέθηκε στα στούντιο του SiriusXM, με το σετ της από Khaite, να μην περνά απαρατήρητο.

Συγκεκριμένα επέλεξε ένα cropped blazer με γιακά και μια ασορτί maxi φούστα τύπου pencil, προσθέτοντας καφέ mesh γόβες από το brand Aquazzura. Η εμφάνισή της ολοκληρώθηκε με χρυσά κοσμήματα, κρίκους Knot 18kt με διαμάντια και ένα ασορτί δαχτυλίδι, όλα από Tiffany & Co.

Η Έμα Στόουν υιοθέτησε τη μεγαλύτερη τάση του φθινοπώρου

Η Έμα Στόουν, γνωστή για το ανεπιτήδευτο στιλ και τις εμφανίσεις γεμάτες έμπνευση δίνει συχνά στιλιστικές ιδέες στις θαυμάστριές της – και όχι μόνο.

Αυτή τη φορά, με το σουέτ σύνολό της απέδειξε, όχι μόνο πως η υφή αυτή αποτελεί must have αλλά πως πρόκειται και για μια επιλογή που μπορεί να προσαρμοστεί σε κάθε περίσταση, ανεξαρτήτως της αισθητικής σου.

Είναι «ζεστό», αποπνέει μια μοναδική αίσθηση θαλπωρής, απογειώνει κάθε outfit και είναι ευέλικτο όσον αφορά τους συνδυασμούς που μπορείς να δημιουργήσεις, αν όμως θέλεις να δημιουργήσεις ένα total look, όπως έκανε η Έμα Στόουν παρακάτω έχουμε μερικά items για να αντιγράψεις το outfit της.

