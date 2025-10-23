Το print που θα φέρει νοσταλγικά vibes στα looks του φθινοπώρου – Ευέλικτο και cool θα το φορέσεις με τα πάντα

Μπορεί να λείπει το καρό print από τη φθινοπωρινή μας συλλογή; Σίγουρα όχι

Το καρό print στην πιο «ζεστή» του εκδοχή, με τα πιο μελαγχολικά χρώματα και τα items με τις πιο cozy υφές τους, έχουν κερδίσει τις καρδιές των fashionistas. Από το καλοκαίρι κιόλας είδαμε το καρό στην πιο ρομαντική και φωτεινή του εκδοχή να κυριαρχεί, και, σήμερα, οι νέες συλλογές των brands, έχουν στην κορυφή το καρό print.



Το καρό μοτίβο θα δώσει στα φθινοπωρινά σου outfits νοσταλγικά vibes με τα χακί και κόκκινα χρώματα του, ακόμη και με τα κλασικά μαύρο και γκρι να χαρίζουν σε κάθε look μια μοναδική vintage αισθητική, με σύγχρονο όμως αέρα. Άκρως ανανεωμένα και επανατοποθετημένα στο σήμερα, τα items με το καρό print είναι σίγουρα ευέλικτα ενώ δεν θα περάσουν απαρατήρητα.

Το print που θα φέρει νοσταλγικά vibes στα looks του φθινοπώρου





Σκέψου ένα παντελόνι με αποχρώσεις γκρι και βουργουνδί με ένα βουργουνδί jacket και κομψά φλατ ή ένα blazer με καρό print σε πράσινους τόνους με ένα baggy jean και ένα απλό λευκό t- shirt.



Παρακάτω έχουμε συγκεντρώσει μερικά items για να προσθέσεις στη λίστα αγορών σου αν θέλεις και εσύ να φέρεις τη νοσταλγία σε κάθε σου outfit, με έναν όμως πιο σύγχρονο τρόπο.

Δες παρακάτω τα καρό items



Zara

Παντελόνι/ Δες το εδώ

H&M

Σταυρωτό σακάκι/ Δες το εδώ

attica

Πουκάμισο/ Δες το εδώ

Marks & Spencer

Καρό παλτό/ Δες το εδώ

Answear

Καρό φόρεμα/ Δες το εδώ