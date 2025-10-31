H Χέιλι Μπίμπερ με total leather είναι η επιτομή του sexiness – Πώς θα αντιγράψεις το look της

Με αφορμή την εμφάνισή της στα βραβεία Innovator 2025 του περιοδικού WSJ, η Χέιλι Μπίμπερ έκανε μια εμφάνιση, ιδανική για την εποχή

Δίνοντας έμπνευση στις θαυμάστριές της, το μοντέλο και επιχειρηματίας έκανε ένα total leather look, αποδεικνύοντας για ακόμη μια φορά πως είναι style icon.

Συγκεκριμένα, η Χέιλι Μπίμπερ είπε «ναι» σε ένα σχέδιο του οίκου Saint Laurent κι απέδειξε πως το total leather είναι διαχρονικό και πάντα εντυπωσιακό. Συγκεκριμένα επέλεξε ένα στράπλες τοπ με ζώνη και λεπτομέρειες φερμουάρ με μια pencil φούστα που έφτανε μέχρι το γόνατό της.

Με τη βοήθεια της στυλίστριάς της, Ντάνι Μισέλ, ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με μαύρο καλσόν και ένα ζευγάρι εξαιρετικά μυτερές λευκές γόβες αλλά και ένα oversized biker jacket.

H Χέιλι Μπίμπερ με total leather look είναι η επιτομή του sexiness

Αφού τράβηξε τα φώτα της δημοσιότητα επάνω της, η ιδρύτρια του Rhode παρέλαβε το βραβείο Beauty Innovator Award 2025 και έπειτα φωτογραφήθηκε δίπλα σε διάσημους φίλους της και καλεσμένους.

Τα δερμάτινα items είναι εκείνα τα κομμάτια που μπορούν εύκολα να αναβαθμίσουν οποιαδήποτε εμφάνιση. Από τα oversized δερμάτινα jackets, μέχρι τα δερμάτινα παντελόνια αλλά και τις φούστες, σαν αυτή που επέλεξε η Χέιλι Μπίμπερ, προσθέτουν μια ρετρό πινελιά αλλά και αβίαστα chic vibes. Όταν δε επιλέγεται ένα total leather look, το αποτέλεσμα εκτός από εκλεπτυσμένο είναι και sexy.

Αν θέλεις να προσθέσεις leather items στη συλλογή σου και να τα ενσωματώσεις στα outfits σου ή ακόμη και να αντιγράψεις το look της Χέιλι Μπίμπερ, παρακάτω έχουμε συγκεντρώσει μερικά items για να διαλέξεις.

Π ώς θα αντιγράψεις το look της

