Ταιριάζει με όλα

Αν υπάρχει ένα κομμάτι που μπορεί να ταιριάξει με όλα και να προσαρμοστεί σε κάθε περίσταση, από το πρωινό στο γραφείο μέχρι τη βραδινή έξοδο, αυτό είναι το μαύρο τζιν.

Διαχρονικό, ευέλικτο και κομψό, το μαύρο denim αποτελεί πασπαρτού κομμάτι της γυναικείας γκαρνταρόμπας αφού προσαρμόζεται σε κάθε στιλ, εποχή και περίσταση χωρίς καμία προσπάθεια.

Το ένα και μοναδικό κομμάτι που δεν πρέπει να λείπει από καμία γκαρνταρόμπα

Στην εποχή μας που οι τάσεις έρχονται και φεύγουν με ακαριαίους ρυθμούς, το μαύρο τζιν παραμένει σταθερή αξία χάρη στην απλότητά του. Μπορεί να λειτουργήσει ως βάση για ένα αυστηρό office look με σακάκι και λευκό πουκάμισο αλλά και ως η πιο safe επιλογή για ένα χαλαρό brunch με sneakers και oversized πουλόβερ.

Οι πιο hot γραμμές της σεζόν

Αν και το κλασικό straight-leg παραμένει το απόλυτο must, φέτος τα φαρδιά και ανάλαφρα jeans διεκδικούν τη θέση τους στις συλλογές των κομψών γυναικών.

Τα wide-leg ή barrel-cut jeans δίνουν έναν αέρα άνεσης και fashion-forward διάθεσης, ενώ τα flare επιστρέφουν από τα ’70s για να χαρίσουν θηλυκότητα και κίνηση.

Αν πάλι έχεις μίνιμαλ αισθητική, τα slim και skinny μαύρα τζιν κάνουν δυναμικό comeback, προσφέροντας sleek αποτέλεσμα που μπορεί να σταθεί άψογα με ένα ζευγάρι μπότες ή ένα cropped σακάκι.

Πώς να το φορέσεις

Αν έχεις casual διάθεση σκέψου το μαύρο τζιν σου με ένα λευκό t-shirt, loafers και δερμάτινο jacket. Για πιο urban-chic δοκίμασε ένα τοπ με oversized blazer και statement σκουλαρίκια. Όποιο κι αν είναι το στιλ σου, δες παρακάτω μερικά σχέδια για να προσθέσεις στη συλλογή σου.

DNKY

Δες το εδώ

Calvin Klein

Δες το εδώ

Tommy Hilfiger

Δες το εδώ

Answear

Δες το εδώ

Stradivarius

Δες το εδώ