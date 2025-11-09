Θα γίνει περιζήτητο

Διανύουμε την ιδανική εποχή για shopping και ανανέωση, με τα παλτό να βρίσκονται στην κορυφή των αναζητήσεων για τις κρύες ημέρες του φθινοπώρου αλλά και του χειμώνα.



Το παλτό άλλωστε αποτελεί κομμάτι – κλειδί της γκαρνταρόμπας αυτή την εποχή, αν λοιπόν βρίσκεσαι στην αναζήτησή του, ανακαλύψαμε το πιο κομψό, το οποίο σίγουρα θα λετρέψεις.

To απαλό παλτό από τα Zara που κυκλοφορεί σε 5 χρώματα – Κομψό και φινετσάτο, θα το φοράς από το πρωί μέχρι το βράδυ



Το παλτό με γιακά με πέτο και μακριά μανίκια που καταλήγει σε θηλιά και κουμπί, κυκλοφορεί σε 5 χρώματα, κόκκινο βουργουνδίας, καφέ, γκρι, μαύρο και μπεζ, είναι τόσο στιλάτο που μπορεί να φορεθεί με κάθε τι της γκαρνταρόμπας σου.

Είτε με ένα outfit σε ασορτί χρώματα είτε σε αντίθετες αποχρώσεις, το μακρύ παλτό από τα Zara ταιριάζει άψογα με φορέματα και φούστες, ψηλές μπότες αλλά και δερμάτινα παντελόνια, ακόμη και indigo jeans με sneakers. Μπορείς να πειραματιστείς επίσης με τις υφές και τα prints, προσθέτοντας βάθος και χαρακτήρα σε κάθε look.

